Выявлять и штрафовать больных коронавирусом в Казахстане будут через приложение Ashyq

Выявлять и штрафовать больных коронавирусной инфекцией (КВИ) в Казахстане будут через приложение Ashyq, сообщила руководитель управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Марал Рахимжанова.
«Постановлением главного государственного санитарного врача прописан механизм выявления таких лиц и механизм привлечения к ответственности. Если по статье 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП, то штраф составляет 25 МРП, если по статье 431 (сокрытие лицами с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, источника заражения и лиц, находившихся с ними в контакте) то 5 МРП», - сказала Рахимжанова на брифинге в понедельник.
По ее словам, на первый раз для человека, нарушившего режим самоизоляции, предусмотрено предупреждение, которое придет в виде SMS-сообщения. Штраф же будет налагаться в случае повторного выхода из дома.
По данным комитета, через приложение Ashyq выявлено уже 560 инфицированных граждан, нарушающих карантин, из которых 213 – за последнюю неделю.
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