«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Апреля
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.69 KZT
  • €1 = 518.42 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Выявлять и штрафовать больных коронавирусом в Казахстане будут через приложение Ashyq

Просмотров:562 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Выявлять и штрафовать больных коронавирусом в Казахстане будут через приложение Ashyq
Фото из открытых источников
Выявлять и штрафовать больных коронавирусной инфекцией (КВИ) в Казахстане будут через приложение Ashyq, сообщила руководитель управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Марал Рахимжанова.

«Постановлением главного государственного санитарного врача прописан механизм выявления таких лиц и механизм привлечения к ответственности. Если по статье 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП, то штраф составляет 25 МРП, если по статье 431 (сокрытие лицами с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, источника заражения и лиц, находившихся с ними в контакте) то 5 МРП», - сказала Рахимжанова на брифинге в понедельник.

По ее словам, на первый раз для человека, нарушившего режим самоизоляции, предусмотрено предупреждение, которое придет в виде SMS-сообщения. Штраф же будет налагаться в случае повторного выхода из дома.

По данным комитета, через приложение Ashyq выявлено уже 560 инфицированных граждан, нарушающих карантин, из которых 213 – за последнюю неделю.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
302847066 (Посетители) Сегодня, 18:43
Так, а куда девать бессимптомных, они же по всему городу гуляют...,это все те, которые притворяются здоровыми, а сами гадёныши заражают всех, спидоносцы))) Маразм оказывается, дна не имеет...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:35
Цитата: Gor
Это новый способ лечения.

Скорее, пополнение бюджета...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 Gor (Посетители) Сегодня, 18:16
Это новый способ лечения.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 18:11
Что-то у меня данная инициатива смех вызывает! Это надо на больного гпс браслет вешать, чтоб он его снять не мог.
А они предлагают что-то кому-то там ставить и чтоб это устройство всегда при человеке находилось... Тогда больные просто не станут в учреждения обращаться за врачебной помощью, вы этого добиваетесь?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика