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Компания Илона Маска обеспечит интернетом отдалённые сёла в Казахстане

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 20:59
Компания Илона Маска обеспечит интернетом отдалённые сёла в Казахстане
Фото: pixabay.com
Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По словам Мусина, министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ведет переговоры с компанией «SpaceX» с конца марта.

«Мы провели несколько онлайн-встреч с директором «SpaceX» по связям с государственными регуляторами Мэттом Ботвиным. Есть несколько направлений, в которых нам интересно сотрудничество», — рассказал в Facebook министр.

Он отметил, что цель министерства — обеспечить интернетом каждый населенный пункт в Казахстане.

«Есть предварительные договоренности размещать станцию телепорта вблизи Алматы и подключить на тесты до пяти населенных пунктов.

Количество точек в самих селах будем уточнять по мере проработки организационных вопросов.

По мере появления новостей буду делиться в социальных сетях. Как только будет полное понимание и договоренности, в какую сторону движемся — выдадим совместный со SpaceX пресс-релиз», — сказал глава министерства.

Системой Starlink полностью обеспечено покрытие территории США, Канады и стран Европы. Сейчас на орбите расположены около 1400 спутников компании «SpaceX».

Компания основана в 2002 году Илоном Маском, который является также ее генеральным директором.

К слову, в понедельник, 19 апреля, премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Комиссии при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации.

С докладами о Концепции развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и цифровой сферы, Национальном проекте «DigitEL», ходе реализации проектов «Smart City» выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Национальный проект «DigitEL» (Digital Era Lifestyle) предусматривает порядка 200 мероприятий по пяти направлениям.

«В результате реализации проекта в период 2021-2025 годы ожидается 100% охват населения качественным интернетом и электронными паспортами здоровья, увеличение инвестиций в IT-отрасль до 500 млрд тенге в год, общего объема экспорта IT-продуктов и услуг — до $500 млн, объема производства электронной промышленности — до 90 млрд тенге, создание 100 тыс. новых рабочих мест, открытие пяти IT-школ в регионах», — сообщила пресс-служба премьер-министра.


Источник: newtimes.kz
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