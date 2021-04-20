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Пик - в конце апреля или середине мая: новый прогноз по коронавирусу озвучил Алексей Цой

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 08:51
Пик - в конце апреля или середине мая: новый прогноз по коронавирусу озвучил Алексей Цой
Фото из открытых источников
По словам министра, эффект от вакцинации на первом этапе ограничен временем необходимым на выработку иммунитета

Министерство здравоохранения РК актуализировало прогноз развития распространения коронавирусной инфекции в стране, с учетом охвата населения вакцинацией.

Как сообщил на заседании Правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем необходимым на выработку иммунитета и невозможностью одномоментной вакцинации большого числа казахстанцев.

«В последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране», – подчеркнул он.

Поэтому пока в Минздраве ожидают прирост заболевших. В частности, по оптимистичному сценарию при продолжении вакцинации, согласно графика, ожидается регистрация до 3 000 случаев в сутки с пиком в конце апреля. А при реалистичном сценарии и охвате вакцинацией, согласно графика, регистрация может достигнуть до 4 000 случаев в сутки с пиком в середине мая.


Источник: nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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-1
  • Исатай
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  • 618965450
  • DAD
 DiDa (Посетители) Сегодня, 09:02
Он сам не устал от своих прогнозов, быть может ему сменить профессию, и стать "оракулом".
 
 

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