Что ждёт автолюбителей, не оплативших транспортный налог в Казахстане

Транспортный налог – это обязательный ежегодный платеж в пользу государства. Срок оплаты налога за 2020 год истек 1 апреля текущего года. О том, чем грозит просрочка платежа для автовладельцев, читайте в материале.
Транспортный налог за прошедший 2020 год должен был быть оплачен к 1 апреля текущего года.
Ранее в Казахстане данный налог оплачивался к 31 декабря каждого отчетного периода.
Изменение сроков оплаты должно способствовать облегчению нагрузки на автовладельцев и сделать процесс уплаты более удобным.
Однако даже с переносом даты сбора транспортного налога некоторая часть автовладельцев стали должниками и не внесли платеж вовремя.
О том, какие при этом предусмотрены последствия, сообщили в Комитете государственных доходов. Наказание за просрочку
Согласно сообщению ведомства, с 1 января по 1 апреля 2021 года в госбюджет поступило 19,7 млрд тенге налога на транспортные средства.
При этом 13,1 млрд тенге из этой суммы поступило в период с 25 марта по 1 апреля после направления push-уведомлений налогоплательщикам.
При просрочке этого платежа автовладельцам начисляется пеня. А если сумма начисленной пени превысит 1 МРП и после уведомления о долге пройдет 30 дней, то КГД может направить дело судебному исполнителю.
В этом случае будут приняты меры по взысканию долга с автовладельцев.
Например, если общая сумма долга превысит 50,5 тыс. тенге, то должнику запретят выезжать за пределы страны. Также могут быть наложены ограничения на банковские счета.
Поэтому, как рекомендует в КГД, следует оплатить налог в ближайшее время, чтобы минимизировать сумму начисленной пени.
Размер пени считается специальной формулой. Также можно самостоятельно узнать размер транспортного налога и пени. Как рассчитать налог
Тарифы по транспортному налогу для легковых авто указаны в 492 статье Налогового кодекса РК
. Они зависят от объема двигателя и делятся на следующие категории.
Суммы обозначают стоимость транспортного налога в рамках конкретных границ. То есть "от 3 МРП за кубатуру 1 500 - 2 000" означает, что за объем двигателя в 1 501 кубических сантиметров установлен минимум границы тарифа в 3 МРП.
Если объем больше, то за каждый кубический сантиметр необходимо доплатить 7 тенге за налог.
Попробуем рассчитать самостоятельно стоимость налога для автомобиля с объемом двигателя в 1 750 кубических сантиметров за 2020 год.
Для расчета нужно перейти на сайт Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz).
Далее в правой части главной страницы нужно выбрать услугу «Расчет налога на транспорт». При нажатии откроется налоговый калькулятор.
В указанных полях калькулятора вводим необходимые данные: год исчисления налога, количество месяцев, тип транспорта, категорию «до 3 000 включительно» и объем двигателя по техпаспорту.
Далее нажимаем кнопку «рассчитать» и получаем нужное значение. В данном случае оно будет равно 9 703 тенге за 2020 год.
То есть к минимальному объему в 1 500 кубических сантиметров (3 МРП или 7 953 тенге на 2020 год) прибавляется 1 750 тенге за превышающий эту цифру объем. Это 7 тенге, умноженные на 250 дополнительных кубических сантиметров.
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