Мужчина убил знакомого картофелем в Казахстане

Убийце вынесли приговор.



Мужчина убил знакомого картофелем в Павлодарской области.



Житель села Подстепка, разозлившись на своего знакомого за то, что тот выпил без него спиртное, стал избивать спящего приятеля. Последний не реагировал, так как спал довольно крепко.



Подозреваемому пришла в голову идея – запихать спящему знакомому в рот два нечищеных сырых картофеля. Овощи в итоге перекрыли доступ к кислороду, у жертвы наступила механическая асфиксия, от чего мужчина скончался.



Уголовное дело в суде рассмотрели по факту убийства человека, находящегося в беспомощном состоянии.



В суде пояснили, что вина обвиняемого доказана показаниями свидетелей и заключениями экспертов. Подсудимый при этом все отрицал, считая, что к убийству вообще не причастен, а потому требовал оправдательного приговора. К слову, уголовное дело рассматривали с участием присяжных заседателей. Единогласно они пришли к выводу, что вина все же доказана.



Жителю Павлодарской области назначили 15 лет лишения свободы – это минимально возможный срок, предусмотренный санкцией статьи. Также мужчину обязали выплатить 5 миллионов тенге по гражданскому иску потерпевшей стороны.