«Начались гонения»: за видео в ТiкТок уволили завуча музыкальной школы





Руководство школы мотивировало тем, что ролики с песнями и танцами противоречат педагогической этике. Однако Сандугаш Бисенгалиева считает, что трудовой договор с ней расторгли вовсе не из-за этого, а из мести.Педагог рассказала, что действительно пользовалась популярным приложением.Наряжалась в костюмы, пела, добавляла эффекты — чтобы веселые и поучительные материалы были интересны ее ученикам и близким.Женщина считает, что ее уволили не из-за безобидного хобби, а из мести бывшего руководства.Экс-завуч рассказала, что она вместе с коллегами заподозрила директора и главного бухгалтера школы в коррупционном преступлении. Якобы за три года администрация присвоила 22 миллиона тенге. Это налоги, пенсионные взносы и медстрахование сотрудников."Как только я пожаловалась на директора в финансовую полицию, на меня начались гонения. Она сразу пригрозила меня уволить. У меня приватный аккаунт, только для меня и моих учеников. Не знаю, как и где взяла мои видео директор, но она не только распространяла их по группам, но и оскорбляла меня", — считает экс-завуч детской музыкальной школы Теректинского района Сандугаш Бисенгалиева.Этику нарушила не завуч, а директор, когда начала распространять личное видео по рабочим чатам, считают в Теректинском отделе образования. К слову, Сандугаш Бисенгалиева сообщила, что с 15 апреля находится на больничном, поэтому ее увольнение незаконно.Чиновники тоже не согласны с решением об увольнении. И обещают разобраться в сложившейся ситуации."Конечно, увольнение человека, находящегося на больничном, незаконно. Кроме того, о каждом увольнении своих сотрудников руководство должно ставить нас в известность. Но этого сделано не было. Я считаю, что директор школы злоупотребляет своими полномочиями. Мы будем принимать меры в отношении директора в рамках закона", — сказала руководитель отдела образования Теректинского района Жанаргуль Кусаинова.