«Начались гонения»: за видео в ТiкТок уволили завуча музыкальной школы

Руководство школы мотивировало тем, что ролики с песнями и танцами противоречат педагогической этике. Однако Сандугаш Бисенгалиева считает, что трудовой договор с ней расторгли вовсе не из-за этого, а из мести.
Педагог рассказала, что действительно пользовалась популярным приложением.
Наряжалась в костюмы, пела, добавляла эффекты — чтобы веселые и поучительные материалы были интересны ее ученикам и близким.
Женщина считает, что ее уволили не из-за безобидного хобби, а из мести бывшего руководства.
Экс-завуч рассказала, что она вместе с коллегами заподозрила директора и главного бухгалтера школы в коррупционном преступлении. Якобы за три года администрация присвоила 22 миллиона тенге. Это налоги, пенсионные взносы и медстрахование сотрудников.
"Как только я пожаловалась на директора в финансовую полицию, на меня начались гонения. Она сразу пригрозила меня уволить. У меня приватный аккаунт, только для меня и моих учеников. Не знаю, как и где взяла мои видео директор, но она не только распространяла их по группам, но и оскорбляла меня", — считает экс-завуч детской музыкальной школы Теректинского района Сандугаш Бисенгалиева.
Этику нарушила не завуч, а директор, когда начала распространять личное видео по рабочим чатам, считают в Теректинском отделе образования. К слову, Сандугаш Бисенгалиева сообщила, что с 15 апреля находится на больничном, поэтому ее увольнение незаконно.
Чиновники тоже не согласны с решением об увольнении. И обещают разобраться в сложившейся ситуации.
"Конечно, увольнение человека, находящегося на больничном, незаконно. Кроме того, о каждом увольнении своих сотрудников руководство должно ставить нас в известность. Но этого сделано не было. Я считаю, что директор школы злоупотребляет своими полномочиями. Мы будем принимать меры в отношении директора в рамках закона", — сказала руководитель отдела образования Теректинского района Жанаргуль Кусаинова.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.