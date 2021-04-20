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Казахстан в рейтинге свободы прессы вновь оказался хуже Гондураса, Афганистана и Зимбабве

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Казахстан в рейтинге свободы прессы вновь оказался хуже Гондураса, Афганистана и Зимбабве
Фото из открытых источников
Казахстан в рейтинге Всемирного индекса свободы прессы, опубликованного «Репортерами без границ», вновь оказался хуже Гондураса, Афганистана и Зимбабве.

По сравнению с 2020 годом, когда Казахстан занял 157 место, республике удалось подняться лишь на два пункта – до 155 места.

Казахстан обошел Узбекистан (157 место), который в 2020 году занимал 156 место, однако ситуация со свободой прессы в Казахстане по прежнему хуже, чем в Гондурасе, Афганистане, Зимбабве и ряде других стран, традиционно входящих в число «аутсайдеров» рейтинга.

Из стран СНГ помимо Узбекистана хуже, чем в Казахстане со свободой прессы только в Беларуси (158 место), Таджикистане (162), Азербайджане (167) и Туркменистане (178). В числе «антилидеров» по прежнему находится и Россия, у которой, вместе с тем, позиция чуть выше, чем у Казахстана – 150 место. Все остальные страны бывшего СССР входят в первую сотню рейтинга.

Лидером по свободе прессы по прежнему остается Норвегия, вторую позицию сохранила за собой Финляндия, но занимавшая в 2020 году третье место Дания пропустила вперед Швецию, которая ранее была на четвертом месте. В первую десятку вошли также Коста-Рика (5), Нидерланды (6), Ямайка (7), Новая Зеландия (8), Португалия (9) и Швейцария (10).

«Хорошая новость: Казахстан поднялся в рейтинге на два пункта. Плохая новость: мы по-прежнему в «плохой» зоне. Конкретно: в прошлом году были на 157 месте из 180, в этом – на 155-м. Вопрос на засыпку: сколько лет понадобится, чтобы такими темпами добраться хотя бы до статуса «проблемной» страны (он в этом году заканчиваются на 107-й позиции)?» - прокомментировал обновленный рейтинг «Репортеров без границ» международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».


Источник: kaztag.kz
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