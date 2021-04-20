Казахстанские автомобили начали получать электронные паспорта

С 1 апреля 2021 года АО "Национальные информационные технологии" совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности запустили национальную систему "Электронный паспорт транспортных средств" на всей территории Казахстана.



Электронный документ будут оформляться на новые и ввозимые автомобили, на уже зарегистрированные авто по желанию собственника. Цифровизация данных транспортных средств дает возможность отслеживать его жизненный цикл не только в нашей стране, но и на территории Евразийского экономического союза, - сообщили в НИТ.



Как отмечается, электронные паспорта будут содержать техническое описание транспортного средства, сведения о собственнике, о регистрационных действиях, об ограничениях и обременениях, об уплатах утиль сбора, о таможенных ограничениях и таможенной очистке, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, о прохождении технического осмотра.



По словам председателя правления АО "НИТ" Ростислава Коняшкина, цифровой документ снизит число случаев мошенничества при продаже транспортных средств. Таким образом, существующим и будущим автовладельцам будет обеспечена безопасность и прозрачность сделки.



- За счет проверки в центральной базе ЕАЭС появится возможность выявления дублирующих вин-кодов, что позволит предостеречь население от покупки проблемных автомобилей, - отметил Коняшкин.



По данным НИТ, по мере эксплуатации автомобиля его паспорт будет в актуальном состоянии и любые изменения будут отслеживаться системой.



- Наличие достоверной информации о транспортном средстве позволит сделать более безопасным процесс продажи или покупки автомобиля для автовладельцев по всей территории стран участниц ЕАЭС, - считают в НИТ.



Там добавили, что проект осуществлен в рамках реализации Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства, подписанного странами ЕАЭС.

