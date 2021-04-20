«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 20 Апреля
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.69 KZT
  • €1 = 518.42 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанские автомобили начали получать электронные паспорта

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 14:20
Казахстанские автомобили начали получать электронные паспорта
Фото: адвокат-черняк.рф
С 1 апреля 2021 года АО "Национальные информационные технологии" совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности запустили национальную систему "Электронный паспорт транспортных средств" на всей территории Казахстана.

Электронный документ будут оформляться на новые и ввозимые автомобили, на уже зарегистрированные авто по желанию собственника. Цифровизация данных транспортных средств дает возможность отслеживать его жизненный цикл не только в нашей стране, но и на территории Евразийского экономического союза, - сообщили в НИТ.

Как отмечается, электронные паспорта будут содержать техническое описание транспортного средства, сведения о собственнике, о регистрационных действиях, об ограничениях и обременениях, об уплатах утиль сбора, о таможенных ограничениях и таможенной очистке, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, о прохождении технического осмотра.

По словам председателя правления АО "НИТ" Ростислава Коняшкина, цифровой документ снизит число случаев мошенничества при продаже транспортных средств. Таким образом, существующим и будущим автовладельцам будет обеспечена безопасность и прозрачность сделки.

- За счет проверки в центральной базе ЕАЭС появится возможность выявления дублирующих вин-кодов, что позволит предостеречь население от покупки проблемных автомобилей, - отметил Коняшкин.

По данным НИТ, по мере эксплуатации автомобиля его паспорт будет в актуальном состоянии и любые изменения будут отслеживаться системой.

- Наличие достоверной информации о транспортном средстве позволит сделать более безопасным процесс продажи или покупки автомобиля для автовладельцев по всей территории стран участниц ЕАЭС, - считают в НИТ.

Там добавили, что проект осуществлен в рамках реализации Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства, подписанного странами ЕАЭС.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика