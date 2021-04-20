Бесплатные кружки и секции по госзаказу появятся в Казахстане

Государственный спортивный и творческий заказы будут впервые внедрены в Казахстане с 2021 года. Об этом на заседании Правительства сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.



В рамках реализации поручения Главы государства о развитии массового спорта утвержден Комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы. Основной задачей является повышение охвата населения, занимающегося физкультурой и спортом, в том числе в сельских населенных пунктах.



"На сегодняшний день доля граждан, занимающихся спортом, составляет 5,9 миллиона человек или 31,6 процента, из них в сельской местности 2,3 миллиона человек, что составляет 30,7 процента", - сказала глава Минкульта.



В этих целях с 2021 года впервые будет внедрен государственный спортивный заказ, в результате чего количество спортивных секций в 2025 году будет доведено до 128 100, из них на селе – 66,5 тысячи (в 2021 году – 127 тысяч секций, на селе – 66 тысяч).



"Немаловажными являются вопросы подготовки спортивного резерва, повышение спортивного мастерства юных атлетов. Для достижения поставленных целей в 2025 году будет доведено 270 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 142 детско-подростковых клуба (ДПК), 55 детско-юношеских клубов физической подготовленности (ДЮКФП)", - рассказала Раимкулова.



Кроме того, министерство намерено увеличить штат инструкторов по спорту в каждом сельском округе и довести их количество до 3 561 в 2025 году (в 2021 году – 3 000 человек).

"Предусмотрено установление доплаты учителям физической культуры в размере 100 процентов от базового должностного оклада за организацию и ведение спортивных секций в школах. Также будет увеличена в два раза заработная плата тренеров-преподавателей", - сказала министр.



В результате принимаемых мер планируется охватить 42 процента сельского населения занятиями физкультурой и спортом в 2025 году.

В рамках государственного творческого заказа планируется обеспечить детей в возрасте от 4 до 18 лет творческими кружками на бесплатной основе.



"До 2025 года по республике дополнительно будет открыто 1600 кружков. До конца текущего года откроется 500 кружков. Необходимо отметить, что государственный творческий заказ будет реализован через местный бюджет", - пояснили в Минкульте.



По данным ведомства, на сегодняшний день разработаны нормативно-правовые акты, среди них правила формирования государственного творческого и спортивного заказа, его размещение, методики расчета подушевого финансирования.



Согласно разработанным проектам подзаконных актов, в совокупности один ребенок вправе посещать не более двух бесплатных кружков и секций в рамках спортивного, творческого и образовательного заказов.



В результате дополнительно 42 тысяч детей будут охвачены государственным творческим заказом, а количество творческих кружков для детей и юношества увеличится до 10 600 единиц.

