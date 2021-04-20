Санврачам в Алматы хотели раздать строительные защитные костюмы вместо медицинских

Строительные СИЗы (средства индивидуальной защиты) в количестве более 7000 обнаружили на складах Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы. Проверку провела мониторинговая группа при агентстве по противодействию коррупции. Как выяснилось, тревогу еще раньше забил санврач Алматы Жандарбек Бекшин, который не стал выдавать сотрудникам "опасные" костюмы - по его словам, от вируса они не спасают.О ситуации стало известно во время прямого эфира, который провел Рафаэль Гасанов, заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службе, на своей странице в соцсети.Вместе с Бекшиным он посетил склад ДСЭК, где сейчас находятся порядка 7000 средств индивидуальной защиты. Всего их было 12 тысяч. Какое-то количество уже распределено в районы, об этом на видео говорит заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова.Проверка прошла по инициативе ДСЭК, во время нее Бекшин объясняет, что СИЗы не соответствуют требованиям."Они должны быть ламинированы, не пропускать воду. Это - СИЗ для защиты от пыли, грязи и краски, это строительные. Швы должны быть заделаны.Их опасно применять. На глаз видно, что здесь поры. Пройдет не только грязь и краска, но и вирус пройдет. Экспертизу, материалы я передал в Департамент по противодействию коррупции.По их поручению была проведена независимая экспертиза. Экспертизу делал по поручению Департамента начальник испытательного центра ТОО "Казэкспоаудит" Сокол А. Д.", - сообщил Бекшин.Также на видео сообщается, что на СИЗы есть документы на 90 миллионов тенге. Между тем, сертификаты есть не на все виды защиты, и только - в виде копий, отмечают Гасанов и Бекшин.Для тестирования на СИЗ пролили воду, который действительно ее пропустил, тогда как медицинский костюм пропускать воду не должен. Что касается очков-масок, то они оказались с отверстиями и не прилегают плотно к лицу."Я не могу своих эпидемиологов послать в очаг вот в таких СИЗах. Сейчас мы забираем где-то остатки, из Шымкента привезли. Но это тоже не дело", - уверяет санврач.Стоимость одного костюма также озвучивается - 7500 тенге.По словам Бекшина, был подан иск в суд, но суд не поддержал ДСЭК, отказав в удовлетворении жалобы. Между тем, выяснилось, что СИЗы принимались за два дня до назначения Жандарбека Бекшина главным санврачом Алматы, когда исполняющим обязанности была Асель Калыкова.Сама она на видео заявила, что случаев заражения среди сотрудников при использовании таких СИЗов не было.