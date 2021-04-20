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Казахстанцев не будут штрафовать за нарушение сроков регистрации недвижимости

Просмотров:80 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Казахстанцев не будут штрафовать за нарушение сроков регистрации недвижимости
Фото: jcomp / freepik.com
За последние четыре года наблюдается значительное снижение административных производств в этой сфере. Это подтверждает своевременную регистрацию имущества собственников и полноценную реализацию прав. В связи с этим, исключена административная ответственность лиц, пропустивших шестимесячный срок.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев.

Органы архитектуры и градостроительства на местах правомерно определены ответственными за выдачу документа, подтверждающего снос объекта недвижимости.

«Ранее собственник, приобретая жилой дом с земельным участком и желая улучшить свои жилищные условия, сносил старый дом и строил новый. Однако, отсутствие документа о сносе объекта затрудняло узаконение построенного. Устранение этого пробела будет способствовать своевременному обновлению сведений об объектах в базе данных недвижимости и эффективному налогообложению. Сокращены сроки регистрации прекращения обременений прав, юридических притязаний до одного рабочего дня, что позволит собственникам оперативно распоряжаться своим имуществом», — сказал Амиргалиев.

Он добавил, что успешно внедрена электронная регистрация прав по безнотариальным сделкам, запущен пилотный проект по электронной регистрации залога недвижимости в городах Нур-Султан и Шымкент.

Также с введением единого государственного кадастра недвижимости граждане могут одновременно получить земельный участок, оформить его и зарегистрировать свои права. Это значительно сократит временные и финансовые затраты населения.


Источник: newtimes.kz
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