Казахстанцев не будут штрафовать за нарушение сроков регистрации недвижимости

За последние четыре года наблюдается значительное снижение административных производств в этой сфере. Это подтверждает своевременную регистрацию имущества собственников и полноценную реализацию прав. В связи с этим, исключена административная ответственность лиц, пропустивших шестимесячный срок.



Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев.



Органы архитектуры и градостроительства на местах правомерно определены ответственными за выдачу документа, подтверждающего снос объекта недвижимости.



«Ранее собственник, приобретая жилой дом с земельным участком и желая улучшить свои жилищные условия, сносил старый дом и строил новый. Однако, отсутствие документа о сносе объекта затрудняло узаконение построенного. Устранение этого пробела будет способствовать своевременному обновлению сведений об объектах в базе данных недвижимости и эффективному налогообложению. Сокращены сроки регистрации прекращения обременений прав, юридических притязаний до одного рабочего дня, что позволит собственникам оперативно распоряжаться своим имуществом», — сказал Амиргалиев.



Он добавил, что успешно внедрена электронная регистрация прав по безнотариальным сделкам, запущен пилотный проект по электронной регистрации залога недвижимости в городах Нур-Султан и Шымкент.



Также с введением единого государственного кадастра недвижимости граждане могут одновременно получить земельный участок, оформить его и зарегистрировать свои права. Это значительно сократит временные и финансовые затраты населения.