Воду и интернет в сёлах Казахстана проведут за 800 млрд тенге

Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев сообщил, что в течение пяти ближайших лет правительство выделит 800 млрд тенге для решения инфраструктурных вопросов в селах.



Глава ведомства отметил, что сегодня в сельской местности проживает 7,7 млн человек, что составляет 41% от общей численности населения страны.



В рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі», из всех казахстанских сел отобрали 3,5 тыс населенных пунктов с потенциалом развития, в которых проживает 88% от общего числа сельчан. В этом году правительство направит 105 млрд тенге на развитие 480 населенных пунктов, в которых проживают 1,3 млн человек.



Между тем в течение пяти лет для решения инфраструктурных вопросов в сельской местности будет выделено 800 млрд тенге.



По мнению Иргалиева, это позволит улучшить качество жизни 7 млн сельчан в более 3,5 тыс аулах.



Так, к 2025 году будет достигнута 100% обеспеченность сельского населения услугами водоснабжения и доступ к высокоскоростному интернету.



Вместе с тем министр отметил, что к тому же времени в «хорошем состоянии» будут 95% дорог местного значения. Строительство и ремонт охватят 10 тыс километров внутрипоселковых дорог.



Кроме того, будет введено 24 млн квадратных метров жилья в сельской местности. Необходимой инфраструктурой для строительства индивидуальных жилых домов обеспечат 110 тыс земельных участков.



В целом, будет построены и модернизированы 12 тыс километров инженерных сетей.



По словам Иргалиева, реализация 845 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе позволят создать 500 тыс новых рабочих мест на селе.