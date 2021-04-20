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Воду и интернет в сёлах Казахстана проведут за 800 млрд тенге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:43
Воду и интернет в сёлах Казахстана проведут за 800 млрд тенге
Фото: pexels.com
Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев сообщил, что в течение пяти ближайших лет правительство выделит 800 млрд тенге для решения инфраструктурных вопросов в селах.

Глава ведомства отметил, что сегодня в сельской местности проживает 7,7 млн человек, что составляет 41% от общей численности населения страны.

В рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі», из всех казахстанских сел отобрали 3,5 тыс населенных пунктов с потенциалом развития, в которых проживает 88% от общего числа сельчан. В этом году правительство направит 105 млрд тенге на развитие 480 населенных пунктов, в которых проживают 1,3 млн человек.

Между тем в течение пяти лет для решения инфраструктурных вопросов в сельской местности будет выделено 800 млрд тенге.

По мнению Иргалиева, это позволит улучшить качество жизни 7 млн сельчан в более 3,5 тыс аулах.

Так, к 2025 году будет достигнута 100% обеспеченность сельского населения услугами водоснабжения и доступ к высокоскоростному интернету.

Вместе с тем министр отметил, что к тому же времени в «хорошем состоянии» будут 95% дорог местного значения. Строительство и ремонт охватят 10 тыс километров внутрипоселковых дорог.

Кроме того, будет введено 24 млн квадратных метров жилья в сельской местности. Необходимой инфраструктурой для строительства индивидуальных жилых домов обеспечат 110 тыс земельных участков.

В целом, будет построены и модернизированы 12 тыс километров инженерных сетей.

По словам Иргалиева, реализация 845 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе позволят создать 500 тыс новых рабочих мест на селе.


Источник: newtimes.kz
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