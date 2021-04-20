Воду и интернет в сёлах Казахстана проведут за 800 млрд тенге

Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев сообщил, что в течение пяти ближайших лет правительство выделит 800 млрд тенге для решения инфраструктурных вопросов в селах.
Глава ведомства отметил, что сегодня в сельской местности проживает 7,7 млн человек, что составляет 41% от общей численности населения страны.
В рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі», из всех казахстанских сел отобрали 3,5 тыс населенных пунктов с потенциалом развития, в которых проживает 88% от общего числа сельчан. В этом году правительство направит 105 млрд тенге на развитие 480 населенных пунктов, в которых проживают 1,3 млн человек.
Между тем в течение пяти лет для решения инфраструктурных вопросов в сельской местности будет выделено 800 млрд тенге.
По мнению Иргалиева, это позволит улучшить качество жизни 7 млн сельчан в более 3,5 тыс аулах.
Так, к 2025 году будет достигнута 100% обеспеченность сельского населения услугами водоснабжения и доступ к высокоскоростному интернету.
Вместе с тем министр отметил, что к тому же времени в «хорошем состоянии» будут 95% дорог местного значения. Строительство и ремонт охватят 10 тыс километров внутрипоселковых дорог.
Кроме того, будет введено 24 млн квадратных метров жилья в сельской местности. Необходимой инфраструктурой для строительства индивидуальных жилых домов обеспечат 110 тыс земельных участков.
В целом, будет построены и модернизированы 12 тыс километров инженерных сетей.
По словам Иргалиева, реализация 845 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе позволят создать 500 тыс новых рабочих мест на селе.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.