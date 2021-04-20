Алматинский учитель объясняет историю Казахстана через Minecraft

Болат Мунбаев удивил Казнет своим креативным подходом к изучению истории посредством видеоигры Minecraft. К примеру, его ученики самостоятельно строят сакские курганы во время занятий, которое полностью контролируется историком в онлайн-формате.Педагог рассказал, что умный урок в Minecraft проходил на тему: «Как устроены Берельские курганы».По словам преподавателя, в обучающей игре хорошо развиваются навыки командной работы и коммуникации. Ученики могут работать в парах или командах.«Например, им нужно создать определенный мир, а как это сделать, если другой член команды не хочет? Нужно договариваться. В этой методике мы больше делаем акцент на навыках, а не на знаниях. Но детям интересно, они выполняют задания, изучая при этом материал. Увлекательнее ведь решить какой-то пример в Minecraft, чем просто переписывая из учебника», – поделился Болат Мунбаев.Он также рассказал, как будучи завучем в прошлом году провел последний звонок в том же Minecraft для выпускников. В гости к ребятам тогда «пришла» уполномоченная по правам детей Аружан Саин.Учитель признался, что перенял подобный опыт у коллег из Японии.«Когда увидел, подумал, а чем мы хуже? Потом начал изучать. Мне помогли ученики. Мы проводим там разные мероприятия», – рассказал алматинец.