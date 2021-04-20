Пятиклассницу из Казахстана жестоко избили подростки в России

Пятеро подростков избили школьницу, недавно переехавшую с семьей из Казахстана в Россию, передает Fedpress.ru. У нее зафиксировали ушибы внутренних органов брюшной полости, синяки по всему телу и травмы в малом тазу. По словам матери пострадавшей, девочка долгое время подвергалась буллингу в школе, но администрация не обратила на это никакого внимания.Резонансная драка произошла в марте возле тюменской школы № 88. История наделала много шума в социальных сетях, но после развернулась с неожиданной стороны – от пользователей досталось пострадавшей девочке и маме, которая прибежала на помощь ребенку. Мол, сами виноваты. А позже выяснилось, что девочку (новичка в школе) травили в школе и до этого случая.Мама избитой пятиклассницы Татьяна не понимает, в чем вина ее ребенка. Говорит, что дочка у нее вежливая, занимается шахматами и плаванием. Единственной проблемой оказалось то, что в 2020 году семья переехала в Тюмень из Казахстана. В сентябре девочки Татьяны (в семье растет еще семилетняя дочь) пошли в школу на Московском тракте.По словам матери, к старшей дочери одноклассники срази обратили нездоровое внимание.«Сначала травили мальчики: «Ты из Казахстана, ты казашка…» Но мы русские, просто жили там и вернулись на родину. Говорили ей, что семья неполная, без отца. Хотя наш папа просто приехал в Тюмень позже. Потом утихли пацаны, начали девчата. И руку дочке выворачивали, и сережки драли из ушей. Приходилось забирать из школы раньше – после второго, после третьего урока», - делится женщина.К решению проблемы она пыталась подключить классного руководителя и завуча по воспитательной работе.«Она [завуч] нам открыто говорила: это ваше дело, что вы хотите от нас, вы создаете проблемы сами», - рассказывает Татьяна.Апогеем всего стала драка. 25 марта старшая девочка забрала с уроков младшую, а после, предупредив маму, они решили погулять в школьном дворе. Там сестры вступились за девочку, которую обижали мальчишки.В какой-то момент можно было подумать, что дети просто играют в снежки. Но «игра» дошла до того, что старшая оказалась на земле, а по ней пинали пятеро сверстников. По словам мамы, нанесено было три сильных удара.В больнице зафиксировали ушибы внутренних органов брюшной полости, синяки по всему телу, а также травма в малом тазу.«Сейчас дочка под наблюдением хирурга. Потребуется операция», - говорит Татьяна.После случившегося родители обратились в полицию. Но особых подвижек по заявлению нет, сетуют они: за первые две недели после драки никто даже не опросил девочку.«Мы перевели дочек в другую школу, она в другом районе. Будем переезжать. Но быстро вопросы с продажей жилья не решаются. Но и здесь невозможно оставаться. Теперь и в наш адрес говорят, мол, бойтесь. Неоднократно подходили во дворе», - рассказывает героиня.