"Превратился в камень". Снежный барс поразил пользователей Сети умением маскироваться

Животные обладают уникальными способностями, которые помогают им скрываться от охотников и незаметно добывать себе пропитание. Некоторые из них умеют маскироваться так хорошо, что даже вблизи их сложно заметить. TengriMIX расскажет об обитателе заснеженных скал, поразившем пользователей Сети.Пользователь Reddit под ником OncaAtrox поделился фотографией, к которой стоит внимательно присмотреться. На первый взгляд на фото нет ничего необычного, разве что камни. Однако прирожденный мастер маскировки умело слился с пейзажем.На фотографии запечатлен снежный барс, лежащий на заснеженных скалах. Снежные барсы преимущественно обитают в скалистых горных регионах Центральной и Южной Азии. Численность животного с каждым годом уменьшается, поэтому прирожденный дар маскировки позволяет зверю скрываться от посторонних глаз, а также незаметно выслеживать добычу.Другие пользователи форума были впечатлены способностью животного сливаться с местностью."Даже внимательно рассматривая фотографию, сложно различить его спину от скалы""Это феноменально!""О, боже. Его спина и хвост идеально сливаются с горой""Ой, я только что споткнулся о камень...".Снежный барс на протяжении долгого времени считался опасным хищником, поэтому охота на животное была разрешена круглый год. Шкура животного шла на шапки, шубы и ковры. Сейчас представитель семейства кошачьих в основном обитает в малолюдных регионах и сторонится человека. Снежный барс занесен в Международную красную книгу, охота на него запрещена во всех странах его обитания.