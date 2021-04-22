Катастрофа с коронавирусом разразилась в Индии

Индия установила новый мировой антирекорд суточного прироста заболеваемости коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.За последние сутки в Индии зарегистрировано 314 835 тысяч случаев заражения коронавирусом, это рекордный прирост среди стран мира. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 15,9 миллиона.Министерство здравоохранения страны также сообщило, что за сутки умерли 2 104 человека, общее число смертей с начала пандемии достигло 184 657.Власти севера и запада Индии, в том числе столицы Нью-Дели, заявили, что система здравоохранения страны находится на грани краха, так как больницы не справляются с нагрузкой и испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентов."Сейчас нет кроватей, нет кислорода. Все остальное вторично. Инфраструктура рушится", - заявил вирусолог и директор школы биологических наук Триведи при университете Ашока Шахид Джамиль.Cообщается, что в больницах Нью-Дели уже закончился кислород и власти соседних штатов прекратили поставки в столицу, чтобы сохранить его для собственных нужд. Крематории в стране также завалены телами, и скорбящим семьям приходится ждать своей очереди.Один из крематориев к востоку от Дели построил погребальные костры прямо на своей стоянке.Вакцинация от COVID-19 в стране также идет очень медленно. По оценкам экспертов, при нынешних темпах стране потребуется более двух лет, чтобы привить 70 процентов населения.В последние недели власти Индии подверглись критике за проведение массовых митингов перед местными выборами и за разрешение устроить фестиваль Кумбха Мела. Он проходит в священном городе Хардваре на берегу Ганга.В ходе мероприятия паломники устраивают массовое омовение в реке, символизирующее очищение души и тела. По оценке организаторов, в течение апреля на фестиваль в Хардвар могут приехать 150 миллионов человек. Помимо этого, в Индии открыты рынки и торговые центры, а также разрешено проведение больших свадеб."Мы никогда не думали, что вторая волна ударит по нам так сильно. Самодовольство привело к непредвиденной нехватке лекарств, предметов медицинского назначения и больничных коек", - рассказала основательница биотехнологической компании Biocon Limited и Biocon Biologics Limited Киран Мазумдар-Шоу.Ранее в Индии зарегистрировали 260 тысяч случаев заражения коронавирусом за одни сутки. В стране выявили новый вариант коронавируса с двойной мутацией. Из-за роста случаев заболевания индийские власти временно приостановили весь экспорт вакцин от коронавируса.