Катастрофа с коронавирусом разразилась в Индии

Индия установила новый мировой антирекорд суточного прироста заболеваемости коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
За последние сутки в Индии зарегистрировано 314 835 тысяч случаев заражения коронавирусом, это рекордный прирост среди стран мира. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 15,9 миллиона.
Министерство здравоохранения страны также сообщило, что за сутки умерли 2 104 человека, общее число смертей с начала пандемии достигло 184 657.
Власти севера и запада Индии, в том числе столицы Нью-Дели, заявили, что система здравоохранения страны находится на грани краха, так как больницы не справляются с нагрузкой и испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентов.
"Сейчас нет кроватей, нет кислорода. Все остальное вторично. Инфраструктура рушится", - заявил вирусолог и директор школы биологических наук Триведи при университете Ашока Шахид Джамиль.
Cообщается, что в больницах Нью-Дели уже закончился кислород и власти соседних штатов прекратили поставки в столицу, чтобы сохранить его для собственных нужд. Крематории в стране также завалены телами, и скорбящим семьям приходится ждать своей очереди.
Один из крематориев к востоку от Дели построил погребальные костры прямо на своей стоянке.
Вакцинация от COVID-19 в стране также идет очень медленно. По оценкам экспертов, при нынешних темпах стране потребуется более двух лет, чтобы привить 70 процентов населения.
В последние недели власти Индии подверглись критике за проведение массовых митингов перед местными выборами и за разрешение устроить фестиваль Кумбха Мела. Он проходит в священном городе Хардваре на берегу Ганга.
В ходе мероприятия паломники устраивают массовое омовение в реке, символизирующее очищение души и тела. По оценке организаторов, в течение апреля на фестиваль в Хардвар могут приехать 150 миллионов человек. Помимо этого, в Индии открыты рынки и торговые центры, а также разрешено проведение больших свадеб.
"Мы никогда не думали, что вторая волна ударит по нам так сильно. Самодовольство привело к непредвиденной нехватке лекарств, предметов медицинского назначения и больничных коек", - рассказала основательница биотехнологической компании Biocon Limited и Biocon Biologics Limited Киран Мазумдар-Шоу.
Ранее в Индии зарегистрировали 260 тысяч случаев заражения коронавирусом за одни сутки. В стране выявили новый вариант коронавируса с двойной мутацией. Из-за роста случаев заболевания индийские власти временно приостановили весь экспорт вакцин от коронавируса.
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