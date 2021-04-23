Пенсионер получил новый автомобиль за 3600 тенге

Аманжол Жумашев - обычный житель Актобе. В свои 79 лет он на заслуженной пенсии, у него двое детей и шесть внуков, в свободное время он участвует в лотерее, не пропуская тиражи.
Аманжол Кенжахметович в лотерее более 15 лет. 79-летний пенсионер играет во все тиражные лотереи, но в этот раз купил только 2 билета LOTO 6/49, и один из двух билетов стал победным! Аманжол-ага признается, что победа была хоть и желанной, но все равно стала неожиданностью.
В торговой точке в супермаркете Dina по адресу: Нурсити, жилой массив Каргалы, 29г рады за нашего героя не меньше. "Человек ждал и хотел, и удача улыбнулась ему", - говорит продавец-консультант.
Новое авто мужчина планирует подарить детям, машина им сейчас нужнее всего. А Аманжол-ага продолжит участвовать в лотерее. Ведь удача, пришедшая один раз, всегда возвращается!
А тем, кто упустил розыгрыш в этот раз, не стоит расстраиваться, следующий розыгрыш состоится 12 июня
, где можно выиграть собственное авто!
Верьте в свою удачу, и она придет к вам!