«Я с детства трудолюбив». Экс-министр культуры объяснил своё богатство

Экс-министр выступил с заявлением после публикации «разоблачительного» видео.Трудолюбием объяснил наличие различного имущества экс-министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы. Глава «Национального музея РК» перечислил компании, которые принадлежат членам его семьи.Ранее в Сети появился ролик, где говорилось о «несметных» богатствах Мухамедиулы. Экс-министра называли миллиардером, указывая на то, что он «богаче хозяина дворца в Геленджике».«Кто один из самых богатых чиновников Казахстана? Кто не проработал ни одного дня в бизнесе, но имеет дворцы, конюшни, рестораны, базары, фитнесс-клубы, офисные центры и миллионы долларов?», - говорилось в ролике.Озвученную неизвестным автором информацию сам Мухамедиулы подтвердил лишь частично.«У моей супруги есть кафе «The Family». Площадь – 900 квадратных метров, а не 2000, как было сказано в видео. В прошлом году мы купили издательство «Қазақ энциклопедиясы». Оно также принадлежит моей супруге. Двум моим сыновьям принадлежит образовательный центр «Alem Education System». На сегодня приобрели и колледж. Основные направления международного колледжа – туризм, ресторанный бизнес, переводческое дело, кулинария. После нескольких лет управления в туристической отрасли, я думаю, что у нас нет сервиса как такового. Поэтому мы объединяем колледж и отель. Компанию, занимающуюся образовательной деятельностью, мы назвали AiDimZhan-CO. Это в честь троих моих детей – Айжан, Димаш, Жандос», - рассказал он в интервью YouTube-каналу Qasqa Jol.Также экс-министр высказался о своей причастности к отелю «Дипломат».«71% доли отеля «Дипломат» принадлежит моей теще. Его мы приобрели в 2020 году. Bali Spa является частью «Дипломат». Есть декларация. Я трудолюбив с юных лет. Когда я переехал в столицу в 2000 году, мы с женой открыли магазин «Якутские бриллианты». Потому что ее старший брат жил в Якутии. Арендовав место в отеле «Intercontinental», мы начали свой бизнес. Далее были различные другие предложения. Потом мы занялись газовой компанией (ТОО «Тауекель-Т»). На данный момент мы ушли из этой компании, чтобы приобретать другое имущество. Если бы я все это скрывал, я бы вынес все в офшор», - сказал Мухамедиулы.Он утверждает, что уполномоченные структуры несколько раз проверяли имущество, принадлежащее его семье. Никаких нарушений обнаружено не было.Экс-министр также подтвердил информацию о рынке «Шапагат».«После предложения моей старшей дочери Айжан Мухамеди, мы вместе с близкими нам людьми купили рынок «Шапагат» в столице. 45% доли принадлежит Айжан. Это приобретение было сделано не с целью бизнеса, а для укрепления дружбы и взаимоотношений. Все приобретено в прошлом году. Если бы это было сделано в бытность мою министром, то можно было бы сказать: «Как такое может быть?». В этом году мы выдаем нашу дочь Айжан замуж, это большая радость. «Шапагат» – это один из подарков», - пояснил директор Нацмузея.Мухамедиулы добавил, что проживает в доме площадью 540 квадратных метров.В то же время, экс-министр заявил, что показанные на видео дворец и ипподром на «Кок-тобе» не принадлежат его семье.