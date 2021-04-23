Когда можно планировать беременность после вакцинации от коронавируса

По истечении двух месяцев после прививки от коронавируса женщинам можно планировать беременность. Об этом на брифинге в СЦК сообщила заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Айнагуль Куатбаева.



"Когда речь идет о получении вакцины женщинами, которые планируют беременность, нужно отметить, что беременность может быть запланирована по истечении двух месяцев после вакцинации. За это время в организме будет формироваться полный иммунитет. Так как беременные женщины отсутствуют среди добровольцев, у нас нет научных данных о том, как эта вакцина действует в организме беременных женщин", – сказала Куатбаева.



В то же время, по ее словам, в зависимости от результатов научной работы со временем эти подходы могут измениться.