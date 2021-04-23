Кому нельзя принимать парацетамол - доктор

В частности, по его словам, от использования парацетамола следует отказаться людям с заболеваниями печени



Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что парацетамол может быть опасен для здоровья при некоторых условиях.



По его словам, человеку нельзя принимать это лекарственное средство при похмелье, поскольку это усиливает нагрузку на печень и может привести к ее токсическому поражению.



"Ни при похмелье, ни при сочетании с алкоголем", — подчеркнул Мясников.



Как дата рождения влияет на болезни человека, рассказал доктор Мясников



Кроме того, от использования парацетамола следует отказаться людям с заболеваниями печени.



"Если у вас есть хронические заболевания печени: инфекционный гепатит, цирроз печени любого происхождения, стеатогепатоз", — перечислил медик.

Также специалист призвал соблюдать дозировку препарата.



"Вы не можете принимать больше, чем три грамма в сутки. Если таблетка шестьсот миллиграмм, то, соответственно, шесть таблеток, если таблетка грамм, то не больше трех таблеток, потому что четыре грамма уже могут вызвать токсическое поражение печени", — пояснил он.

Мясников добавил, что парацетамол входит во многие порошковые препараты для симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, на что пациенты не всегда обращают внимание.



Парацетамол — лекарственное средство, анальгетик и антипиретик из группы анилидов, оказывает жаропонижающее действие.