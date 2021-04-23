Четверть казахстанцев работают в плохих условиях - аналитики

Одни из самых плохих условий труда у сотрудников компаний Карагандинской области.Аналитики в 2020 году провели обследование на казахстанских предприятиях и выяснили, что почти 367 тысяч казахстанцев работают в плохих условиях. В исследовании участвовали 1,6 млн работников, передает finprom.kz.Согласно исследованиям, в 2020 году количество людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом, увеличилось на 0,4% или до 94,3 тысяч человек. На оборудованиях, не отвечающим требованиям безопасности, работают 3,6 тысяч человек.В разрезе регионов, больше всего работников, которые трудятся в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, находятся в Карагандинской области (74,7 тысяч человек), следом идут Павлодарская (46 тысяч человек) и Восточно-Казахстанская области (37 тысяч человек).Ранее сообщалось, что в Казахстане официально работают 14 797 иностранцев. Из них каждый пятый сотрудник – гражданин Китая.