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Четверть казахстанцев работают в плохих условиях - аналитики

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 17:48
Четверть казахстанцев работают в плохих условиях - аналитики
Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков
Одни из самых плохих условий труда у сотрудников компаний Карагандинской области.

Аналитики в 2020 году провели обследование на казахстанских предприятиях и выяснили, что почти 367 тысяч казахстанцев работают в плохих условиях. В исследовании участвовали 1,6 млн работников, передает finprom.kz.

Согласно исследованиям, в 2020 году количество людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом, увеличилось на 0,4% или до 94,3 тысяч человек. На оборудованиях, не отвечающим требованиям безопасности, работают 3,6 тысяч человек.

В разрезе регионов, больше всего работников, которые трудятся в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, находятся в Карагандинской области (74,7 тысяч человек), следом идут Павлодарская (46 тысяч человек) и Восточно-Казахстанская области (37 тысяч человек).

Ранее сообщалось, что в Казахстане официально работают 14 797 иностранцев. Из них каждый пятый сотрудник – гражданин Китая.

Четверть казахстанцев работают в плохих условиях - аналитики


Источник: liter.kz
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