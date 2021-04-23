Псаки рассказала о досуге Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как президент США Джо Байден проводит свободное время
"Как многие американцы, он любит кино, у него две собаки, которых он любит. Я бы сказала, думаю, он любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране", - сказала Псаки на брифинге в ответ на вопрос, как Байден проводит свободное время, особенно вечера.
По словам представителя Белого дома, все это Байден делает тогда, когда у него, "лидера свободного мира, выдается ограниченное количество свободного времени". Псаки подчеркнула, что "президент очень близок со своей семьей, не только… с (женой) доктором Байден, но и внуками, с которыми он, когда выдается такая возможность, проводит время в выходные", а также со своими детьми.
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