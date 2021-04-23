В Украине отреагировали на предложение Путина Зеленскому

Экс-президент Украины, глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире "4 канала" высказался о возможном месте проведения встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
По словам Кравчука, Зеленский может провести переговоры с Путиным только в нейтральной стране.
"Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна", - приводит его слова "Украинская правда".
Первый президент Украины предположил, что местом встречи двух лидеров могла бы стать Швейцария или Финляндия, но ни в коем случае не "страна-агрессор Россия".
В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заверила, что Владимир Зеленский обязательно сам отреагирует на последние заявления Владимира Путина о встрече в Москве.
"Реакция главы государства обязательно будет", - сказала она "Укринформу" в пятницу, 23 апреля.
Напомним, 20 апреля Зеленский записал видеообращение и предложил Путину "встретиться в любой точке Донбасса, где идет война".
Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса. Российский лидер заявил, что его украинскому коллеге тему Донбасса стоит обсуждать в первую очередь не с ним, а с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.
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