Как просыпаться бодрым по утрам - лайфхак

Врач Каран Радж поделился лайфхаком, как просыпаться бодрым и полным сил. По его словам, вялое состояние по утрам может быть связано не с количеством часов, проведенных в кровати, а с пробуждением посреди цикла сна, передает РИА Новости.Помочь людям может «правило 90 минут».«Каждую ночь ваш мозг проходит через несколько циклов сна. Каждый цикл начинается c периода поверхностного сна, затем вы входите в глубокий сон, затем снова возвращаетесь к поверхностному. Каждый из этих циклов длится около 90 минут. Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов», — объяснил врач в ролике в TikTok.По словам Раджа, для легкого пробуждения следует отсчитывать по 90 минут от времени, в которое надо встать с кровати, пока вы не дойдете до времени, в которое вам комфортно лечь спать.Ролик собрал более миллиона просмотров. В комментариях пользователи отмечают, что метод работает.