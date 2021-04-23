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Как просыпаться бодрым по утрам - лайфхак

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:09
Как просыпаться бодрым по утрам - лайфхак
Фото из Сети интернет
Врач Каран Радж поделился лайфхаком, как просыпаться бодрым и полным сил. По его словам, вялое состояние по утрам может быть связано не с количеством часов, проведенных в кровати, а с пробуждением посреди цикла сна, передает РИА Новости.

Помочь людям может «правило 90 минут».

«Каждую ночь ваш мозг проходит через несколько циклов сна. Каждый цикл начинается c периода поверхностного сна, затем вы входите в глубокий сон, затем снова возвращаетесь к поверхностному. Каждый из этих циклов длится около 90 минут. Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов», — объяснил врач в ролике в TikTok.

По словам Раджа, для легкого пробуждения следует отсчитывать по 90 минут от времени, в которое надо встать с кровати, пока вы не дойдете до времени, в которое вам комфортно лечь спать.

Ролик собрал более миллиона просмотров. В комментариях пользователи отмечают, что метод работает.



Источник: liter.kz
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