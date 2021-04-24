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«Казахстанцам повезло». Стюардесса сравнила карантинные ограничения в разных странах

Просмотров:1127 Опубликовано: Сегодня, 09:36
«Казахстанцам повезло». Стюардесса сравнила карантинные ограничения в разных странах
Фото из открытых источников
Бортпроводница авиакомпании Etihad Airline считает, что действующие карантинные ограничения в Казахстане куда демократичнее аналогичных за рубежом. В интервью корреспонденту Tengritravel.kz стюардесса из Казахстана рассказала о том, какие трудности возникают у ее коллег из разных стран.

Асель Жумабаева семь лет работает бортпроводником и обслуживает пассажиров, совершающих международные перелеты. Среди ее коллег представители свыше 100 государств. Как признается девушка, карантинные условия - одна из постоянных тем среди коллег. По ее словам, так как весь персонал базируется в Абу-Даби, многие сотрудники авиакомпании мечтают слетать домой на выходные и проведать родных.

"К сожалению, из-за пандемии многие страны все еще вынуждены прибегать к карантинным мерам по прилете в страну. В Казахстане же эти правила упростили, давая возможность как гражданам чаще выбираться за рубеж, так и тем, кто живет за границей, возвращаться в Казахстан. А, к примеру, в ОАЭ карантинные условия зависят от эмирата, в который вы приезжаете. И если Дубай открыл свои границы для туристов и резидентов без карантинных мер при наличии отрицательного ПЦР-теста, то в Абу-Даби совсем другие условия. Там в аэропорту всем прилетевшим не из стран "зеленой" зоны надевают отслеживающие браслеты и помещают на двухнедельный карантин", - рассказывает стюардесса.

В качестве примера Асель приводит ситуацию коллеги из Китая.

"Коллега из Даляня рассказала, что ей, для того чтобы поехать домой в отпуск, необходимо лететь через Шанхай. Там она должна провести 14 дней карантина и только потом улететь в Далянь, а уже там снова находиться на двухнедельном карантине. Получается, что на один только карантин у нее уйдет 28 дней", - делится Асель.

Помимо карантина, бортпроводница рассказала и про обязательное наличие справки об отрицательном ПЦР-тесте.

"Чтобы прилететь в Казахстан, достаточно одной справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. В то время как во многих странах нужно сдавать тесты в первую и вторую неделю карантина или нахождения в стране. Цены на ПЦР-тесты во всех странах разные. Иногда это зависит от того, являешься ты резидентом страны или нет. Например, два месяца назад я узнала, что Сербия открыта для туристов. Мы с подругой планировали поехать туда, и выяснилось, что ПЦР-тест для нее, как гражданки Сербии, обойдется в 50 евро, а для меня, как для иностранки, в 200 евро", - сетует девушка.


"Я интересовалась этим вопросом у многих моих коллег из разных стран и пришла к выводу, что в Алматы одна из самых низких цен на ПЦР (примерно 20 долларов), а в Европе - 80 евро и выше. Тот же тест на Мальдивах обойдется в 100 долларов. Выходит накладно для тех, кто едет туда семьей. Например, коллега из Англии вообще сказала, что пройти ПЦР-тестирование в Лондоне обойдется в 200 фунтов. А для коллеги из Японии - 220 долларов", - рассказывает бортпроводница.

Однако основные затраты, по мнению девушки, приходятся на оплату проживания в отеле во время двухнедельного карантина.

"К примеру, та же коллега из Англии рассказала, что двухнедельный карантин в отеле Лондона обойдется в 2 500 долларов. Если приплюсовать два ПЦР-теста, то выходит, что для нее отпуск дома обойдется в 3 000 долларов", - рассказывает бортпроводница.

При этом привилегий как у сотрудников авиакомпании при личных поездках, у Асель и ее коллег нет. А за несоблюдение карантинных мер полагается штраф.

"Если поездка в ту или иную страну связана с твоим рабочим рейсом, то, конечно, обо всем позаботится авиакомпания. Но и тут есть ограничения. Нам разрешается покидать отель только для похода в аптеку, а в Таиланде, Китае и Австралии нас не выпускают даже из комнат. Личные поездки, как и у всех, полностью на нашей ответственности. В том же Абу-Даби правила для всех абсолютно одинаковые. Я знаю много коллег, которые уже получили штрафы за несоблюдение определенных карантинных мер, например за несвоевременную сдачу ПЦР-теста. Те, кто приезжает в Абу-Даби из Дубая, должны пройти ПЦР-тест на третий и седьмой день нахождения в эмирате. В противном случае грозит штраф - примерно 1 500 долларов", - подытожила Асель.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Галина63 (Посетители) Сегодня, 10:34
Чтобы прилететь в Казахстан, достаточно одной справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. В то время как во многих странах нужно сдавать тесты в первую и вторую неделю карантина или нахождения в стране.


Поэтому снова вошли в красную зону.
 
 

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