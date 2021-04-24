Таинственные хищники нападают на скот в Жамбылской области

Жители села Турксиб пожаловались, что неизвестные хищники нападают на их скот. Почти каждое утро люди находят в подворьях трупы овец и лошадей.Жители села Турксиб уже больше полугода живут в страхе. На скот нападает стая неизвестных хищников или зверь-одиночка. Люди не могут точно сказать, волки это или дикие собаки.«Сколько ягнят, овец они уничтожили. Вы только посмотрите, они съели их внутренности. Никакой помощи нет!», - рассказывает казахстанка Жанар Абдешова.По словам женщины, к ним пробрались во двор через небольшую дыру в заборе, убили и съели внутренности 13 ягнят, пострадали еще три овцы.«Я проснулась от душераздирающего рева. Я не сразу поняла, что это жеребенок. Он был привязан к столбу, но хищник разорвал веревку, утащил жеребенка и разорвал ему брюхо. Мы боимся! Кто возместит нам ущерб?», - вопрошает жительница села Турксиб Асима Айнабаева.Специалисты уже приступили к отлову бродячих собак, но сомневаются, что четвероногие друзья человека могли наделать столько бед.«Мы не можем с уверенностью сказать, что это дикие собаки. Нет доказательств. На шкурах отстреленных нами собак нет следов крови, значит, они не нападали на скот», - отмечает директор ветеринарной станции Жамбылского района Сакен Нуржаубаев.Компенсации за погибших животных люди не получат. Деньги, конечно, нужны, говорят сельчане, но больше всего их тревожит безопасность семей. Они требуют найти и обезвредить таинственного зверя, пока тот не начал охотиться на детей.