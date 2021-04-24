Авиарейс Актау-Ургенч запустила авиакомпания SCAT

Путешественники из Казахстана могут добраться на нем до самого сердца древнего Хорезма - города Хивы.
Соседний Узбекистан всегда оставался страной, куда можно поехать в любой момент. В новых реалиях путешествия ограничены.
От менее известных для казахстанцев мест к почти родному для многих Ташкенту, от старого - к новому. Я подробно расскажу о своем путешествии в Хиву, поскольку даже сейчас этот древний город хранит загадки и малоизвестные факты для странников.
Собралась делегация из СМИ и блогеров в Актау. Меньше чем за два часа все участники добрались из Нур-Султана, Алматы и Шымкента на самолетах авиакомпании SCAT.
Древний Хорезм находится от Актау совсем недалеко. Достаточно прибыть в Ургенч, когда-то бывший столицей Хивинского ханства. А всего в 35 километрах от него находится Хива, еще одна бывшая столица, получившая этот статус из-за изменения русла Амударьи. Именно с Хивы начнется наше путешествие. К слову, стоимость авиабилета Актау - Ургенч начинается от 63 132 тенге, включая 23 килограмма багажа и 10 килограммов ручной клади.
Во время поездки прошли по древним маршрутам, как когда-то задолго до нас делали караванщики на Великом Шелковом пути, дервиши и послы, направлявшиеся на родину великого Амира Тимура. На месте нас встречает гид Артем Воронин из компании Selfie Travel Uzbekistan и сразу начинает с шутки: "Сейчас мы с вами посетим 40 медресе и минаретов".
На самом деле количество сохранившихся до наших дней достопримечательностей в Узбекистане поражает воображение. Одна только поездка в Хиву позволяет пройти по местам, в которых когда-то вдохновлялся на свои научные достижения ученый Аль-Хорезми, впервые в X веке представивший алгебру как современную науку, внесший большой вклад в астрономию, географию и историю.
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