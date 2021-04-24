В Актобе двое мужчин убили таксиста и на его машине попали в несколько ДТП

Они пытались скрыться с места происшествия, но ничего не получилось.В Актобе двое мужчин убили таксиста, угнали его автомобиль и совершили несколько ДТП. При этом мужчины пытались скрыться с места происшествия, но им не удалось, передает Polisia.kz.В полицию поступило сообщение о том, что водитель автомашины Hyundai, не соблюдая дистанцию, столкнулся с впереди идущим легковым автомобилем и скрылся с места происшествия.«С помощью камер видеонаблюдения было установлено местоположение указанной автомашины. Путь ее движения оператор ЦОУ передал по рации нарядам полиции. Один из патрульных экипажей обнаружил автомобиль и потребовал от водителя прекратить движение, однако тот не подчинился и начал скрываться. Пытаясь уйти от полицейской погони, нарушитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruser-200», – рассказал начальник Управления полиции города Актобе Бауыржан Атабаев.В автомобиле находились двое жителей Актобе, одному из которых 19, другому 37 лет. Оба были пьяны.Чуть позже выяснилось, что автомобиль им даже не принадлежит, поэтому полиция стала опрашивать задержанных мужчин. Подозрения вызвали бурые пятна на руле и поликах. Пятна прослеживались на накидках заднего сиденья. После тщательного осмотра автомобиля, сотрудники правоохранительных органов нашли в нем окровавленный нож. Как оказалось, за несколько часов до совершения ДТП мужчины убили таксиста и угнали автомобиль.Досудебное расследование проводится по части второй статьи 99 “Убийство” и части третьей статьи 192 “Разбой” Уголовного кодекса РК. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.