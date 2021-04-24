Уникальный театр Туркестана не выдержал первого ветра

Не имеющий аналогов в мире театр, который строят в туристическом комплексе «Керуен сарай» в Туркестане, едва не лишился облицовки из-за сильного ветра.На Instagram-странице astana.times опубликовано видео, на котором ветром сдувает облицовку театра.«Вначале стадион, теперь это. Надеемся, части этого «гнезда» не прилетят кому-нибудь по голове», — говорится в описании видео.Напомним, здание театра строят в форме большого яйца священной птицы Самрук в гнезде. Прилетая в гнездо на ветке Байтерека, священная птица откладывает «золотое яйцо». В народе театр уже прозвали «летающим».Герой ролика отмечает: «Авторы проекта нас не обманули, это действительно летающий театр». Казахстанцы также не остались в стороне и оставили несколько шутливых комментариев под видео.«Скорлупа уже отваливается, скоро вылупится птенец», «Вы не понимаете — это такие системы вентиляции», — пишут комментаторы.«Коррупция, и это не смешно у нас в области постоянно бюджетные крыши летают и думаете кого-нибудь колышет? Нет, это уже стало настолько обыденным. Анализ, работа над ошибками? Нет, не слышали», — возмущаются пользователи.