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Уникальный театр Туркестана не выдержал первого ветра

Просмотров:92 Опубликовано: Сегодня, 14:57
Уникальный театр Туркестана не выдержал первого ветра
Фото: 24.kz
Не имеющий аналогов в мире театр, который строят в туристическом комплексе «Керуен сарай» в Туркестане, едва не лишился облицовки из-за сильного ветра.

На Instagram-странице astana.times опубликовано видео, на котором ветром сдувает облицовку театра.

«Вначале стадион, теперь это. Надеемся, части этого «гнезда» не прилетят кому-нибудь по голове», — говорится в описании видео.

Напомним, здание театра строят в форме большого яйца священной птицы Самрук в гнезде. Прилетая в гнездо на ветке Байтерека, священная птица откладывает «золотое яйцо». В народе театр уже прозвали «летающим».

Герой ролика отмечает: «Авторы проекта нас не обманули, это действительно летающий театр». Казахстанцы также не остались в стороне и оставили несколько шутливых комментариев под видео.

«Скорлупа уже отваливается, скоро вылупится птенец», «Вы не понимаете — это такие системы вентиляции», — пишут комментаторы.

«Коррупция, и это не смешно у нас в области постоянно бюджетные крыши летают и думаете кого-нибудь колышет? Нет, это уже стало настолько обыденным. Анализ, работа над ошибками? Нет, не слышали», — возмущаются пользователи.




Источник: newtimes.kz
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