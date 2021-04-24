Проигрыш казахстанского боксёра россиянину обернулся скандалом

Российские комментаторы посчитали, что казахстанец был лишен заслуженной победыБой казахстанского боксера Данияла Сабита против россиянина Игоря Царегородцева на международном турнире «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021», который проходит в России, завершился судейским скандалом, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на sports.kz.Сабит встретился с Царегородцевым в полуфинале в весовой категории до 49 кг.Этот бой закончился скандальным поражением казахстанца раздельным решением судей – 2:3 (30-27, 29-28, 28-29, 28-29, 28-29).«Вот так вот. Что-то я не понял. Я не понял этого, честно», – сказал в эфире один из комментаторов о судейском решении.Однако даже местные комментаторы отказались признавать победу своего соотечественника. По их мнению, казахстанец был лишен заслуженной победы.