Проигрыш казахстанского боксёра россиянину обернулся скандалом

Российские комментаторы посчитали, что казахстанец был лишен заслуженной победы
Бой казахстанского боксера Данияла Сабита против россиянина Игоря Царегородцева на международном турнире «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021», который проходит в России, завершился судейским скандалом, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на sports.kz.
Сабит встретился с Царегородцевым в полуфинале в весовой категории до 49 кг.
Этот бой закончился скандальным поражением казахстанца раздельным решением судей – 2:3 (30-27, 29-28, 28-29, 28-29, 28-29).
«Вот так вот. Что-то я не понял. Я не понял этого, честно», – сказал в эфире один из комментаторов о судейском решении.
Однако даже местные комментаторы отказались признавать победу своего соотечественника. По их мнению, казахстанец был лишен заслуженной победы.
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