Как бороться с гаджетозависимостью у детей - психолог

Родители особенно маленьких детей сами подогревают интерес к смартфонам



Как влияют гаджеты на детей и как с этим бороться. Об этом корреспонденту Liter.kz рассказала вице-президент ассоциации семейных психотерапевтов и психологов Ирина Волкова.



По ее словам, родители обращаются к психологу, как правило, с жалобами на последствия гаджетозависимости. К тому же когда ребенок приходит на прием, может выясниться что никакой заисимости и в помине нет, а есть только беспокойство и недовольство родителей, отметила она.



«Если у ребенка действительно зависимость, то он часто отстает в учебе, нарушаются коммуникации со сверстниками либо он вообще отказывается от реального общения и уходит в виртуальное. Бывает, что ребенок просто путает реальный мир и виртуальный», — пояснила Волкова.



Любая зависимость или фанатизм – это плохо, если ею заменяется весь остальной мир, утверждает психолог. Она рассказала о недавнем случае, когда мама привела 16-летнего парня с жалобами, что он не учит уроки, а только постоянно сидит в компьютере.



Как выяснилось в школе у учителей вопросов к парню нет, при разговоре он совершенно адекватный, говорит, что выбрал уже себе профессию и хочет заниматься веб дизайном, анимациями и мультипликацией, рассказала психолог. Это профессии, которых еще лет 10 назад просто не было, но ребенок аргументированно объяснил свою точку зрения и увлечения. Однако мама даже не представляет, что это все такое, и считает сына гаджетозависимым, а это еще больше толкает его в виртуальный мир, отметила Волкова.



Между тем родители особенно маленьких детей сами подогревают интерес к смартфонам, утверждает она. Ведь гораздо проще включить малышу мультик в телефоне и заниматься своими делами, а лучше, если он сам научится это делать.



«Недавно папа полуторагодовалого ребенка с гордостью заявил, что его сын уже владеет компьютером. Я спросила: он умеет отправить письмо? Распечатать файл? Копировать и вставлять тексты, или пересылать их? Нет, конечно. Речь шла только о том, что мальчик мог тыкать в иконку чтобы включить мультики. Родители сами вырабатывают у детей рефлекс, вот откуда рождается зависимость».



Понятно, что уже невозможно остановить развитие технического прогресса, но нужно стараться использовать его себе во благо, добавила психолог.



Что сделать, чтобы минимизировать вред от гаджетов?



Родители должны сами иницировать совместные занятия с детьми, уверена она. К примеру, всевозможные игры и головолмки, которые можно вместе решать. Нужно найти занятие, объединяющее родителей и детей – вместе кататься на велосипедах, играть в шахматы, ходить на пикник, рисовать или готовить. При этом совсем маленькие дети вообще не должны быть в телефонах больше, чем один час в день, рекомендует она.



Как только родители научаться не отталкивать детей и не сбрасывать воспитание на гаджеты, тогда все пойдет так, как надо, резюмировала Волкова.