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Стрельба в Алматы: что происходит на месте

Просмотров:1198 Опубликовано: Сегодня, 19:05
Стрельба в Алматы: что происходит на месте
Фото корреспондент Tengrinews.kz
Tengrinews.kz рассказывает, что известно об инциденте со стрельбой в Алматы на данный момент.

Инцидент произошел днем в жилом комплексе "Бухар Жырау Тауэрс" на бульваре Бухар Жырау. Между мужчиной, по всей видимости жильцом дома, и охранником произошел конфликт, в результате которого охранника ранили в ногу из охотничьего ружья. Пострадавшего госпитализировали.

Позже, по данным из соцсетей, мужчина забаррикадировался в своей квартире.

На место приехали полицейские и оцепили территорию.

Забаррикадировавшийся мужчина вывесил из своих окон плакаты. Что на них написано, разобрать сложно.

По словам жителей многоэтажки, их эвакуировали и уже несколько часов не пропускают в квартиры. Некоторые из них находятся на улице с двух часов дня.

Как отмечают жильцы, их попросили отойти подальше - в сторону реки.

По информации очевидцев, временами на месте слышатся звуки, похожие на стрельбу. Комментаторы также предположили, что это могут быть звуки выбивания двери.

В некоторых местах проходы перекрыты лентами. Дежурящие по периметру сотрудники полиции не пропускают никого близко к дому.

Правоохранительные органы пока никак не комментируют ситуацию.

По неподтвержденным данным, на месте находится начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Также, по информации из соцсетей, правоохранители готовятся к штурму.

На месте находятся журналисты. Их также не подпускают к месту событий.

ЖК "Бухар Жырау Тауэрс" располагается на пересечении бульвара Бухар Жырау и улицы Маркова.







Источник: tengrinews.kz
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