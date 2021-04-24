Стрельба в Алматы: что происходит на месте

Tengrinews.kz рассказывает, что известно об инциденте со стрельбой в Алматы на данный момент.Инцидент произошел днем в жилом комплексе "Бухар Жырау Тауэрс" на бульваре Бухар Жырау. Между мужчиной, по всей видимости жильцом дома, и охранником произошел конфликт, в результате которого охранника ранили в ногу из охотничьего ружья. Пострадавшего госпитализировали.Позже, по данным из соцсетей, мужчина забаррикадировался в своей квартире.На место приехали полицейские и оцепили территорию.Забаррикадировавшийся мужчина вывесил из своих окон плакаты. Что на них написано, разобрать сложно.По словам жителей многоэтажки, их эвакуировали и уже несколько часов не пропускают в квартиры. Некоторые из них находятся на улице с двух часов дня.Как отмечают жильцы, их попросили отойти подальше - в сторону реки.По информации очевидцев, временами на месте слышатся звуки, похожие на стрельбу. Комментаторы также предположили, что это могут быть звуки выбивания двери.В некоторых местах проходы перекрыты лентами. Дежурящие по периметру сотрудники полиции не пропускают никого близко к дому.Правоохранительные органы пока никак не комментируют ситуацию.По неподтвержденным данным, на месте находится начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.Также, по информации из соцсетей, правоохранители готовятся к штурму.На месте находятся журналисты. Их также не подпускают к месту событий.ЖК "Бухар Жырау Тауэрс" располагается на пересечении бульвара Бухар Жырау и улицы Маркова.