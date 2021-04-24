Стрельба в Алматы: что происходит на месте

Tengrinews.kz рассказывает, что известно об инциденте со стрельбой в Алматы на данный момент.
Инцидент произошел днем в жилом комплексе "Бухар Жырау Тауэрс" на бульваре Бухар Жырау. Между мужчиной, по всей видимости жильцом дома, и охранником произошел конфликт, в результате которого охранника ранили в ногу из охотничьего ружья. Пострадавшего госпитализировали.
Позже, по данным из соцсетей, мужчина забаррикадировался в своей квартире.
На место приехали полицейские и оцепили территорию.
Забаррикадировавшийся мужчина вывесил из своих окон плакаты. Что на них написано, разобрать сложно.
По словам жителей многоэтажки, их эвакуировали и уже несколько часов не пропускают в квартиры. Некоторые из них находятся на улице с двух часов дня.
Как отмечают жильцы, их попросили отойти подальше - в сторону реки.
По информации очевидцев, временами на месте слышатся звуки, похожие на стрельбу. Комментаторы также предположили, что это могут быть звуки выбивания двери.
В некоторых местах проходы перекрыты лентами. Дежурящие по периметру сотрудники полиции не пропускают никого близко к дому.
Правоохранительные органы пока никак не комментируют ситуацию.
По неподтвержденным данным, на месте находится начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.
Также, по информации из соцсетей, правоохранители готовятся к штурму.
На месте находятся журналисты. Их также не подпускают к месту событий.
ЖК "Бухар Жырау Тауэрс" располагается на пересечении бульвара Бухар Жырау и улицы Маркова.
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