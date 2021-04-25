Врач раскрыл опасность полного отказа от алкоголя

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл опасность полного отказа от алкоголя, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя может привести к развитию инфаркта.
Знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? <…> Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя, — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Он пояснил, что малые дозы – это 19 граммов чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива, 150 граммам вина или 40 граммам крепкого алкоголя.
Среди других факторов риска Мясников призвал учитывать пол и возраст. По словам врача, женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины – после 45-ти.
Помимо этого, среди предпосылок смертельного заболевания медик назвал курение, повышение холестерина низкой плотности или понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара или диабет, артериальную гипертонию, отсутствие физической активности и ожирение.
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