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Врач раскрыл опасность полного отказа от алкоголя

Просмотров:1591 Опубликовано: Сегодня, 09:27
Врач раскрыл опасность полного отказа от алкоголя
Фото из открытых источников
Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл опасность полного отказа от алкоголя, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя может привести к развитию инфаркта.

Знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? <…> Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя, — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Он пояснил, что малые дозы – это 19 граммов чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива, 150 граммам вина или 40 граммам крепкого алкоголя.

Среди других факторов риска Мясников призвал учитывать пол и возраст. По словам врача, женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины – после 45-ти.

Помимо этого, среди предпосылок смертельного заболевания медик назвал курение, повышение холестерина низкой плотности или понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара или диабет, артериальную гипертонию, отсутствие физической активности и ожирение.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:06
Прямо бальзам на душу любителям выпить.
Да среди факторов риска можно назвать все: что мы едим, пьем, чем дышим, где живем.
Употребление, в рекомендованных дозах, алкоголя - не гарантия, что не будет инфаркта.
Тут,пить или не пить (вот чем вопрос!) скорее всего без ответа и каждый, для себя, решает сам.
 
 

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