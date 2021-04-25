ВМС Индонезии нашли пропавшую подлодку, весь экипаж мертв - СМИ

На дне моря рядом с островом Бали обнаружили обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Издание пишет, что агентство Синьхуа со ссылкой на военных сообщило о том, что найдены обломки затонувшей подводной лодки.
"Все 53 члена экипажа мертвы", - приводятся слова начальника главного штаба индонезийских ВМС адмирала Юдо Маргоно и командующего Вооруженными силами Хади Чахъянто.
Военная подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с Бали. Поиски вели 18 кораблей флота, четыре полицейских судна и три - национальной поисково-спасательной службы.
Сегодня утром, 25 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо официально объявил о том, что лодка затонула и выразил соболезнования семьям членов экипажа.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.