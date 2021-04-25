ВМС Индонезии нашли пропавшую подлодку, весь экипаж мертв - СМИ

На дне моря рядом с островом Бали обнаружили обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Издание пишет, что агентство Синьхуа со ссылкой на военных сообщило о том, что найдены обломки затонувшей подводной лодки.



"Все 53 члена экипажа мертвы", - приводятся слова начальника главного штаба индонезийских ВМС адмирала Юдо Маргоно и командующего Вооруженными силами Хади Чахъянто.



Военная подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с Бали. Поиски вели 18 кораблей флота, четыре полицейских судна и три - национальной поисково-спасательной службы.



Сегодня утром, 25 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо официально объявил о том, что лодка затонула и выразил соболезнования семьям членов экипажа.