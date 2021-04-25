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ВМС Индонезии нашли пропавшую подлодку, весь экипаж мертв - СМИ

Просмотров:682 Опубликовано: Вчера, 20:32
ВМС Индонезии нашли пропавшую подлодку, весь экипаж мертв - СМИ
Фото из открытых источников
На дне моря рядом с островом Бали обнаружили обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Издание пишет, что агентство Синьхуа со ссылкой на военных сообщило о том, что найдены обломки затонувшей подводной лодки.

"Все 53 члена экипажа мертвы", - приводятся слова начальника главного штаба индонезийских ВМС адмирала Юдо Маргоно и командующего Вооруженными силами Хади Чахъянто.

Военная подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с Бали. Поиски вели 18 кораблей флота, четыре полицейских судна и три - национальной поисково-спасательной службы.

Сегодня утром, 25 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо официально объявил о том, что лодка затонула и выразил соболезнования семьям членов экипажа.


Источник: Tengrinews.kz
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