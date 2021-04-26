Минздрав РК обновил суточную статистику по коронавирусу

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2716 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀ Всего в стране подтверждено 309 116 случаев, из них:⠀
в городе Алматы – 51062 (+693), в городе Нур-Султан – 43245 (+475), в ВКО – 24507 (+86), в Карагандинской области – 22336 (+240), в Атырауской области – 21520 (+97), в Алматинской области – 20227 (+220), в Павлодарской области – 20225 (+75), в ЗКО – 18643 (+166), в Акмолинской области – 17721 (+150) в Костанайской области – 14607 (+27), в СКО – 13857 (+34), в городе Шымкенте – 8987 (+96), в Актюбинской области – 8708 (+125), в Жамбылской области – 7532 (+51), в Мангистауской области – 5473 (+50), в Туркестанской области – 5255 (+49), в Кызылординской области – 5241 (+82).
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