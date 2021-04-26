На Марсе обнаружили пригодные для жизни условия

Ученые обнаружили, что недра Марса могут поддерживать микробную жизнь, обеспечивая ее энергией и всеми необходимыми веществами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Phys.org.
В исследовании, опубликованном в научном журнале Astrobiology, изучается химический состав марсианских метеоритов - горных пород, оторвавшихся от поверхности Марса и упавших на Землю. Анализ показал, что эти породы, если они будут постоянно контактировать с водой, будут производить химическую энергию, необходимую для жизнедеятельности микроорганизмов, подобных тем, что обитают в неосвещенных солнцем глубинах Земли. Полученные данные предполагают, что большая часть недр Красной планеты может быть обитаемой.
"Мы не знаем, зарождалась ли когда-либо жизнь под поверхностью Марса, но если бы это было так, мы думаем, что там было бы достаточно энергии, чтобы поддерживать ее вплоть до сегодняшнего дня", - сказал научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Джесси Тарнас.
В ходе одной из возможных реакций - радиолиза - радиоактивные элементы в породах вступают в реакцию с водой, которая при этом распадается на водород и кислород. Водород растворяется в оставшихся грунтовых водах, в то время как минералы, такие как пирит, впитывают свободный кислород, образуя сульфатные минералы. Микробы могут поглощать растворенный водород в качестве топлива и использовать кислород, сохраненный в сульфатах, для "сжигания" этого топлива.
Такие микробы обнаружены в таких местах, как канадская шахта Кидд-Крик. Там они живут на глубине 1 500 метров под землей и не выходили на свет более миллиарда лет. Ученые из Университета Брауна стремились лучше понять эти подземные системы с прицелом на поиск аналогичных мест обитания на Марсе и в других местах Солнечной системы. Проект под названием Earth 4D: Subsurface Science and Exploration поддерживается Канадским институтом перспективных исследований.
Исследование показало, что в нескольких различных типах марсианских метеоритов присутствуют радиоактивные элементы, такие как торий, уран и калий, а также сульфидные минералы, которые могут быть преобразованы в сульфаты, и породы с достаточным пористым пространством для улавливания воды. Это подтвердило, что на Марсе, возможно, существуют пригодные для существования жизни условия.
Предыдущие исследования показали, что в прошлом на Марсе существовала активная система подземных вод, и есть основания полагать, что подземные воды существуют сегодня.
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