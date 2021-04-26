Как посчитать пенсию до и после единовременных пенсионных выплат

Каждый вкладчик Единого накопительного пенсионного фонда может самостоятельно рассчитать свои будущие пенсионные выплаты, воспользовавшись "прогнозным пенсионным калькулятором" на сайте ЕНПФ, передает zakon.kz.



Он охватывает все компоненты пенсии в рамках многоуровневой пенсионной системы Казахстана: государственную базовую пенсию и пенсию по возрасту (или солидарную), а также пенсию, сформированную за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ), - отметили в ЕНПФ.



Выполнить расчеты несложно. Для этого в прогнозном калькуляторе необходимо заполнить все поля, такие как дата рождения, пол, трудовой стаж, сумма накоплений и т.д. Если вы зарегистрированы в личном кабинете на сайте enpf.kz, то поля в калькуляторе заполняются автоматически и расчет будущей пенсии осуществляется буквально за два-три клика.



Далее вы увидите результаты расчета ваших будущих выплат из ЕНПФ, которые выдаются в трех сценариях: пессимистичном, реалистичном и оптимистичном. Все три варианта учитывают предполагаемый уровень доходности. При этом все прогнозные результаты представляются в реальном стоимостном выражении (за минусом инфляции соответствующего периода прогноза). Кроме того, вы увидите возраст, дату выхода на пенсию и т.д.



Сейчас вы можете увидеть выплаты согласно изменениям с 1 апреля 2021 года. Как ранее сообщалось, теперь размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ рассчитывается согласно новой Методике осуществления расчета размера пенсионных выплат из ЕНПФ, утвержденной Постановлением Правительства РК от 2 октября 2013 года. В соответствии с этой Методикой размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год осуществления пенсионных выплат определяется путем умножения суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений 6,5 % и деления на 12, - добавили в фонде.



В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации 5%. При этом выплата исчисленного размера ежемесячной пенсионной выплаты осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.



Напомним, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете, это также можно увидеть в расчетах пенсионного калькулятора.



Кроме того, в пенсионном калькуляторев Личном кабинете доступна информация о сумме, превышающей порог достаточности и доступной к изъятию в виде единовременных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий и лечение. При этом реализована возможность увидеть сумму своих будущих ежемесячных пенсионных выплат при единовременном изъятии пенсионных накоплений на целевые нужды.



Это наглядно поможет вкладчику самостоятельно решить, стоит ли изымать пенсионные накопления в данный момент, либо получать намного более высокие пенсионные выплаты в будущем при достижении пенсионного возраста, - пояснили в ЕНПФ.



В случае достаточности прогнозного размера пенсионных накоплений (сформированных за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ) к достижению пенсионного возраста появится всплывающее окно с уведомлением пользователя о возможности заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и получения пожизненных пенсионных выплат. Расчет тут же позволяет узнать прогнозный размер аннуитетной выплаты из страховой организации, тем самым вы сможете самостоятельно ее сравнить с выплатами по графику из ЕНПФ.