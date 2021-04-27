Отстрелил ногу – причиной конфликта в Алматинской области называют безответную любовь

В поселке Шалкар мужчина устроил перестрелку и ранил человека в ногу. Позже ее ампутировали. Причиной инцидента стала безответная любовь.



Родные пострадавшего стали свидетелями нападения. Вечером около дома раздались выстрелы. Глава семейства вышел посмотреть, в чем дело и получил заряд картечи, передает Almaty.tv.



Он выстрелил в отца, папа упал у порога и истекал кровью. Мы все знаем его, это бывший парень моей золовки. Он не может смириться, что его бросили. Он психически неуравновешенный человек, пьяница, наркоман. В доме он начал всем угрожать, даже направил дуло на меня и сестру.

Асель Кайырбаева



Найти девушку подозреваемый так и не смог. Она успела спрятаться.



По словам пострадавших, мужчина с ружьем попытался проникнуть через главные ворота. Стрелял в замок. Затем ударом ноги погнул конструкцию и попал во двор.



Сейчас его ищет полиция. Потерпевшая сторона боится, что тот может уйти от ответственности, поскольку якобы имеет большие связи. В региональном Департаменте полиции сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело.



- В ходе проверки установлен 29-летний житель Каскелена. Сейчас оперативно-розыскные мероприятия проводятся по его задержанию. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 24 "Покушение на убийство, - официальный представитель ДП Алматинской области Акбота Азирбекова.



62-летний глава семейства находится в коме. Его состояние врачи районной больницы оценивают как стабильно тяжелое. Ногу ему пришлось ампутировать.