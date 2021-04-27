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Полный локдаун вводится в Турции с 29 апреля

Просмотров:249 Опубликовано: Сегодня, 09:45
Полный локдаун вводится в Турции с 29 апреля
Фото: gettyimages.com
Власти Турции вводят с 29 апреля до 17 мая полный локдаун на территории страны в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил в понедельник президент Тайип Эрдоган по окончании заседания кабинета министров. Трансляцию вел телеканал NTV.

"С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью", – сказал он.

По словам Эрдогана, целью этих мер является "снижение темпов заболеваемости коронавирусом до 5 тыс. случаев в сутки".

В условиях локдауна будут также отменены занятия в детсадах и школах. Остальные учебные заведения перейдут на удаленную форму обучения, будут отложены экзамены. Сохранятся условия комендантского часа в вечернее и ночное время. Отели прекратят оформление брони и введут жесткий карантинный режим.

Таким образом, локдаун в Турции продлится до окончания священного для мусульман месяца рамадан. Ранее власти ввели частичные ограничения на первые две недели указанного месяца, но кардинально исправить ситуацию с темпами распространения коронавируса не удалось. В последние дни суточный прирост числа заболевших достигал 40-50 тыс.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 4,446 млн, умерли 36 975 человек, выздоровели 3,844 млн пациентов.


Источник: kazpravda.kz
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