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Связь между высоким уровнем омега-3 и снижением риска смерти нашли учёные

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 22:11
Связь между высоким уровнем омега-3 и снижением риска смерти нашли учёные
Фото: amway.ru
Высокий уровень «рыбьего жира» снижает на 15-18% как общий риск смерти, так и риск смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ученые из десяти стран проанализировали уровень омега-3 в крови 42466 человек и смертность от всех причин в 17 когортах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

Исследование вели на протяжении 16 лет, все участники не имели серьезных хронических заболеваний и не принимали дополнительно омега-3 комплексов. Ученые измерили уровень омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в крови, а конечной точкой была смерть от любой причины. Отдельно выделили смерть от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В конце исследования ученые провели метаанализ для всех когорт и применили регрессионную модель пропорционального риска Кокса. Они также произвели поправку на пол, возраст, расу, образование, гражданский статус и образ жизни.

За время исследования умерло 37% участников. Из них 30% от сердечно-сосудистых заболеваний, ещё 30% от рака и 39% — от других причин, включая насилие. При высоком уровне омега-3 кислот в крови риск смерти оказался на 15-18% ниже, чем при низком уровне (p< 0,003). Похожие данные о влиянии омега-3 кислот получили и для сердечно-сосудистых, а также онкологических патологий.

Согласно выводам ученых, высокий уровень омега-3 кислот связан с меньшим риском смерти «от всех причин». По их мнению, это объясняется гипотензивным (снижающим давлением) и антиагрегантным (улучшаяющим текучесть крови) эффектом омега-3, а также их позитивным влиянием на эндотелий, адипоциты и липидный профиль.

Омега-3 — ненасыщенные жирные кислоты, которые считают незаменимыми: тело человека не может производить их само. В основном, эти вещества люди получают из рыбы и морепродуктов, при этом есть их в больших количествах необязательно — можно принимать препараты с омега-3. При этом альфа-линоленовая кислота, которая содержится во многих растительных маслах, на смертность не повлияла.


Источник: newtimes.kz
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