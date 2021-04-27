«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 27 Апреля
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.85 KZT
  • €1 = 519.95 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

МИД обратился к казахстанским нелегалам в России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:30
МИД обратился к казахстанским нелегалам в России
Фото из открытых источников
В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление для казахстанцев, находящихся в России.

Согласно требованию МВД, казахстанцы, находящиеся в России незаконно, до 15 июня должны покинуть страну либо принять меры по легализации своего дальнейшего пребывания в стране.

- Под нарушениями подразумевается истечение сроков временной регистрации, разрешения на временное пребывание и вида на жительство в России. В то же время, при наличии законных оснований (работа, учеба и т.д.) казахстанцы имеют право обратиться в органы МВД для продления сроков временного пребывания в стране, не выезжая из России. В таком случае меры привлечения к ответственности к гражданам применяться не будут, — говорится в сообщении ведомства.

При отказе от продления пребывания в России в законном порядке и нежелании покинуть страну, нарушителям грозит принудительное выдворение с последующим закрытием им въезда в Россию.


Источник: alau.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика