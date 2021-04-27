Перевести ребёнка из одной школы в другую казахстанцы теперь могут онлайн

Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала об автоматизации процедуры перевода учащихся из одной организации образования в другую.



В ходе аппаратного совещания МОН РК она отметила, что ранее школьников переводили только в бумажном формате. Родители ученика писали заявление, получали талоны о выбитии и прибытии, а уже потом получали на руки личное дело ребенка. Сегодня весь этот процесс автоматизировали. Документы можно оформить на портале электронного правительства.



«В автоматизированной системе родитель ученика указывает причину перевода, далее получает электронное уведомление о выбытии из одной школы и зачислении в другую школу. Организации образования издают приказ и проводят сверку о зачислении обучающегося в школу через НОБД. Далее личное дело учащегося в электронном виде поступает в указанную школу», – прокомментировала вице-министр.



По словам Кариновой, перевод осуществляется только в каникулярное время.



Обучающиеся, которые переезжают или выезжают за пределы страны, должны предоставить документ, подтверждающий выезд.



Вице-министр отметила, автоматизация данных процессов позволяет обеспечивать открытость, прозрачность и доступность информации о текущих процессах в школах страны.