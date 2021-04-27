Цены на маски отпускают. Что будет дальше?

Цены на одноразовые медицинские маски отпускают в свободное плавание. Со 2 мая в стране решено отменить утвержденные осенью прошлого года предельные цены.
В середине апреля два министерства — здравоохранения и торговли подписали совместный приказ, в котором решили признать утратившими силу документ об утверждении с 15 октября прошлого года предельных цен на одноразовые медицинские трехслойные маски. Стоимость которых из-за большого спроса весь 2020-ый пыталось сдержать государство.
«Данный приказ отменяет силу приказов об утверждении предельных цен на медицинские маски и, в частности, на трехслойную. В течении 2020 года трижды цена менялась. Апрель-85 тенге, июнь-65, и последний раз-по 60 тенге за штуку», — говорит замруководителя департамента медицинского и фармконтроля по Костанайской области Даулетбай Жолдасов.
С помощью предельных цен в прошлом году в Казахстане пытались бороться со спекуляцией и утаиванием товара. Как отмечают чиновники, введение предельных цен на маски было вынужденной мерой до стабилизации ситуации. Сейчас, как отмечают специалисты, эти цены стали неактуальны. Дефицита товара нет и стоимость одной медицинской маски в аптеках колеблется от 20 до 26 тенге.
«Вы знаете, что сложилась такая ситуация — во время пандемии в с связи с тем, что запас масок был мал. В течении 2020 года в регионах введены предприятия по их производству. Начиная с 2020 года мы выдали лицензии двум производителям», — объяснил Даулетбай Жжолдасов.
((ЗА КАДРОМ))Предельные цены на одноразовые медицинские маски в стране отменятся со второго мая. Однако, как отметили в департаменте медицинского и фармацевтического контроля, в области все равно будут отслеживать цены. К этому контролю добавится и антимонопольное ведомство.
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