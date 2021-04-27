Девушка угнала погрузчик и устроила опасную езду в Нур-Султане

Девушка угнала погрузчик в Нур-Султане и совершила ДТП.
Об угоне в полицию сообщил водитель погрузчика. По его словам, погрузчик ZL 30 принадлежит строительной организации.
"Полицейские установили, что в ночное время водитель пригласил к себе домой знакомую. В ходе застолья мужчина выпил спиртного. Дождавшись, пока мужчина уснет, гостья тайно похитила ключи и совершила угон погрузчика. Как сообщил начальник ЦОУ ДП Нур-Султана Кайрат Раушанов, она на высокой скорости разъезжала по ночному городу и совершала опасные маневры. Кроме того, по улице Брусиловского девушка совершила ДТП, повредив автомашину Mercedes", - сообщили в полиции.
Правоохранители задержали девушку.
Как отметили в полиции, угонщица не имела права управления транспортным средством.
"25-летнюю девушку доставили в Управление полиции для дальнейшего разбирательства. По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится расследование", - добавили в Департаменте полиции.
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