За сутки зарегистрировано 2682 заболевших COVID-19 в Казахстане

Минздрав сообщил об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на утро 28 апреля.



За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2682 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан — 439,



город Алматы — 698,



город Шымкент — 90



Акмолинская область — 139,



Актюбинская область — 83,



Алматинская область — 268,



Атырауская область — 98,



Восточно-Казахстанская область — 78,



Жамбылская область — 69,



Западно-Казахстанская область — 173,



Карагандинская область — 256,



Костанайская область — 25,



Кызылординская область — 57,



Мангистауская область — 55,



Павлодарская область — 103,



Северо-Казахстанская область — 29,



Туркестанская область — 22.



Всего в стране выявлено 314 082 заболевших.