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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане мошенники продают паспорта вакцинации

Просмотров:741 Опубликовано: Сегодня, 09:15
В Казахстане мошенники продают паспорта вакцинации
Фото из открытых источников
Мошенники нашли способ заработать на прививках. Они продают паспорта вакцинации за 15 тыс. тенге.

Пока одни граждане добросовестно записываются и получают вакцину, другие пользуются нелегальной лазейкой.

Электронный паспорт о прохождении вакцинации предлагает посредник от имени сразу нескольких клиник. Корреспонденты Первого канала "Евразия" связались с продавцом под видом клиентов.

- Пришлите удостоверение и домашний адрес на Whatsapp.
- Сколько это будет стоить?
- За два этапа 15 тысяч тенге.
- При проверке на eGov действительно выйдут данные?
- Выйдет, я могу потом вам прислать образец тех, кто уже прошел. Первый этап сегодня, а второй 18 мая. После этого на eGov появится паспорт о прохождении вакцинации.

Продавец заявил, что стоимость в зависимости от клиники может варьироваться от 5 до 25 тысяч тенге.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • Космос
 master_kz (Посетители) Сегодня, 12:45
Цитата: babe
с применением жестких мер наказания.

да без проблем, как попадут с проблемой к врачам, они тоже на этом хорошоо заработают. Когда что то сильно болит люди легко отдают денежки. Больше больных-больше доход. Сейчас так.

Цитата: kz1990
приходишь в поликлинику и вместо вакцины тебе колят аскобинку и вуаля у тебя паспорт, это тем выгодно кто не доверяет вакцине!

А потом сочиняют мифы о эффективности вакцин-)))
 
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крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 12:36
А вообще молодцы, чего на дремучести копеечку не рубить, таких сам боХ велел разводить)))
 
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  • Ну Ну
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 11:26
Как мне говорил друг из Азербайджана у них такое уже как пару месяцев существует, можно купить паспорт ковид, приходишь в поликлинику и вместо вакцины тебе колят аскобинку и вуаля у тебя паспорт, это тем выгодно кто не доверяет вакцине!
 
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  • kz1990
  • Placida
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:14
Кто-бы сомневался, что так произойдёт в обществе, существующем по принципам: обмани-укради, купи-продай, наплевать-унизить
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 10:10
Что и следовало ожидать. И ничего с этим никто делать не будет.
 
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  • master_kz
 babe (Посетители) Сегодня, 10:00
Этого следовало ожидать и требовалось изначально принятие мер по недопущению подобных случаев с применением жестких мер наказания.
 
 

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