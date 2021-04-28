С кем Головкин решил провести прощальный бой

Журналист ESPN Бернардо Пилатти считает, что бой против японского боксера Риоты Мураты может стать последним в профессиональной карьере казахстанского чемпиона Геннадия Головкина, передает Sports.kz.



«Вряд ли переговоры 39-летнего Головкина и 35-летнего Мураты будут идти долго. Геннадий просто хочет заработать за этот бой много денег и спокойно завершить карьеру. Поэтому этот поединок точно выглядит как прощание — иначе для чего еще его планировать аж за восемь месяцев?», — рассуждает Пилатти.



Напомним, бой Головкин — Мурата запланирован на 31 декабря. Геннадий владеет титлами IBF и IBO, а его сопернику принадлежит пояс WBA Super.