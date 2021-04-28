Трудовой суд предлагают создать в Казахстане

Создать трудовой суд предлагают в Казахстане. Такое предложение озвучил председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин.
«Мы хотим предложить создать трудовой суд для эффективной защиты прав трудящихся. Это практика существует за рубежом. Если говорить о трудовых спорах, они все связаны с трудовым правом. Поэтому мы ставим вопрос создания отдельного трудового суда и системно рассматривать возникающие вопросы», - пояснил Сатыбалды Даулеталин в интервью журналистам перед заседанием Комиссии по правам человека при Президенте РК.
Ранее он завил, что Федерация профсоюзов является организацией по защите прав трудящихся.
«Сейчас в наших рядах насчитывается около двух млн человек. Если говорить о защите прав граждан, то в 2020 году к нам поступило более 14 тысяч обращений. В основном это вопросы защиты трудовых прав, несвоевременной выплаты заработной платы, вопросы незаконных увольнений», - сказал Сатыбалды Даулеталин.
По его словам, 85% из более 14 тысяч обращений нашли свое положительное решение.
Отметим, что в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК.
«Сегодня на заседании комиссии планируется обсудить вопросы о работе Федерации профсоюзов республики по защите трудовых прав казахстанцев и работу КУИС, МВД по защите прав уязвимых категорий осужденных. Вопросов по обоим темам очень много», - отметил в интервью журналистам председатель комиссии Канат Мусин, перед началом заседания.
В работе заседания комиссии приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, общественности и СМИ.
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