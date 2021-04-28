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Трудовой суд предлагают создать в Казахстане

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 10:33
Трудовой суд предлагают создать в Казахстане
Фото из открытых источников
Создать трудовой суд предлагают в Казахстане. Такое предложение озвучил председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин.

«Мы хотим предложить создать трудовой суд для эффективной защиты прав трудящихся. Это практика существует за рубежом. Если говорить о трудовых спорах, они все связаны с трудовым правом. Поэтому мы ставим вопрос создания отдельного трудового суда и системно рассматривать возникающие вопросы», - пояснил Сатыбалды Даулеталин в интервью журналистам перед заседанием Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Ранее он завил, что Федерация профсоюзов является организацией по защите прав трудящихся.

«Сейчас в наших рядах насчитывается около двух млн человек. Если говорить о защите прав граждан, то в 2020 году к нам поступило более 14 тысяч обращений. В основном это вопросы защиты трудовых прав, несвоевременной выплаты заработной платы, вопросы незаконных увольнений», - сказал Сатыбалды Даулеталин.

По его словам, 85% из более 14 тысяч обращений нашли свое положительное решение.

Отметим, что в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК.

«Сегодня на заседании комиссии планируется обсудить вопросы о работе Федерации профсоюзов республики по защите трудовых прав казахстанцев и работу КУИС, МВД по защите прав уязвимых категорий осужденных. Вопросов по обоим темам очень много», - отметил в интервью журналистам председатель комиссии Канат Мусин, перед началом заседания.

В работе заседания комиссии приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, общественности и СМИ.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
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 Placida (Посетители) Сегодня, 12:28
А просто суд (самый гуманный в мире), уже не работает? Будем дробить гражданско-правовую судебную систему на сегменты? Трудовой суд, потом семейный... поле не паханное (см.ГК РК). Только кто их содержать будет? Это ведь за наш счет банкет.
 
 

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