Правила информирования зрителей об использовании фонограмм утвердили в Казахстане, передает корреспондент агентства.



«Утвердить прилагаемые правила информирования зрителя об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений», - говорится в приказе министерства культуры и спорта Казахстана.



Согласно правилам, организаторы зрелищных культурно-массовых мероприятий, а также творческие коллективы и исполнители культурно-массовых мероприятий информируют зрителя об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений.



«Информация об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений при проведении зрелищных культурно-массовых мероприятий и культурно-массовых мероприятий размещается на объектах наружной (визуальной) рекламы и других печатных продукциях соответствующей информации, в том числе находящихся и размещенных непосредственно в местах продажи соответствующей билетной продукции, а также в средствах массовой информации. При этом, объем такой информации, предусмотренный настоящим пунктом составляет не менее 20% от общего размера площади информации и указывается на казахском, русском, а при необходимости и на других языках», - сказано в правилах.



Размер шрифта информации в тексте сообщений составляет не менее половины размера шрифта, используемого для наиболее крупного написания наименования мероприятия в тексте этих сообщений.



При информировании зрителя об использовании фонограмм не допускается использование способов снижения восприятия информации, используя при этом светлые либо темные тона шрифтов, чем основной фон и иных способов снижения восприятия информации.



В информации о проведении массовых мероприятий, передаваемой на теле-, радиоканалах, продолжительность звукового информирования об использовании фонограмм составляет не менее пяти секунд в начале или конце сообщения. Громкость сообщения об использовании фонограмм на телевидении и радио не должно быть ниже громкости самого сообщения о проведении массовых мероприятий. Исключением являются случаи, когда продолжительность звукового информирования о проведении массовых мероприятий, в том числе передаваемого на теле-, радиоканалах, во время которого исполняются музыкальные произведения с использованием фонограмм, не превышает 15 секунд – тогда допускается информирование об использовании фонограмм путем произнесения слов «используется фонограмма» или нанесения текста аналогичного содержания в начале или конце звукового информирования на телеканалах.



«При звуковом информировании о проведении массовых мероприятий, в том числе передаваемого на теле-, радиоканалах, не допускается искажение передаваемой информации об использовании фонограмм иными звуками и применение иных способов снижения слышимости или различимости информации. Информирование зрителя об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений организаторами, а также творческими коллективами и исполнителями осуществляется до запуска продажи билетов на массовые мероприятия», - отмечается в документе.



Использование фонограмм при исполнении музыкальных произведений не допускается в случае не информирования организаторами, творческими коллективами и исполнителями зрителя об использовании фонограмм.



«Отношения сторон по информированию зрителя об использовании фонограмм в лице организатора, творческого коллектива и исполнителя регулируются на основе договоров, заключенных между ними в рамках гражданского законодательства», - указано в правилах.



Напомним, 2 ноября 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры». Задачей законопроекта является законодательное регулирование функционирования национальной электронной библиотеки, урегулирование вопроса применения фонограммы исполнителями музыкальных произведений, государственная поддержка творческих союзов и решение вопросов по изданию общественно значимой литературы.



По задумке разработчиков, закон увеличит компетенцию уполномоченного органа по государственному регулированию архивного дела нормой по установлению цен на товары, работы, услуги, реализуемые государственными архивами; запретит использование артистами ненормативной лексики и появление перед зрителями в состоянии опьянения, обяжет организаторов концертов предупреждать об использовании фонограмм. Также поправки вводят норму о том, что имущество, имеющее историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, будет рассматриваться специальной комиссией по вопросам историко-культурного наследия и экспертной комиссией по особому режиму объектов национального культурного достояния.