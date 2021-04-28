Неожиданный результат принёс эксперимент с массовым концертом в Испании

Экспериментальный концерт для непривитых в Барселоне не привел к крупным вспышкам коронавируса.
Испанские исследователи не обнаружили никаких признаков более высокого уровня заражения среди пяти тысяч людей, которые приняли участие в большом тестовом концерте в прошлом месяце.
Мероприятие было одним из первых рок-концертов, который провели для широкой публики в Европе в 2021 году в условиях пандемии. Участники не были привиты и не соблюдали социальную дистанцию, однако перед концертом они сдали тесты и не снимали респираторы FFP2. Соблюдать социальную дистанцию их не просили. Организаторы мероприятия лишь обеспечили улучшенную вентиляцию зала, а также особые меры дезинфекции в туалетах и барах.
Через две недели после концерта люди сделали ПЦР-тест на коронавирус, и только шестеро зрителей заразились коронавирусом, причем исследователи уверены, что это произошло не на концерте. Еще у двоих COVID-19 не подтвердился.
Авторы исследования считают, что концерт в закрытом помещении при надлежащих мерах защиты и правильной вентиляции - безопасное мероприятие. Никаких признаков передачи инфекции в зале они не выявили. Заместитель мэра Барселоны Жауме Коллбони также заявил, что, исходя из результатов исследования, можно ослабить ограничения и возобновить культурную деятельность города.
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